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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan Türkiye açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan Türkiye açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin 7 senedir Rusya'nın saldırganlığından muzdarip olduğunu belirterek "Ukrayna, NATO üyesi olmadığından diğer ülkelerden bir güvenlik garantisi yok, güvenliğimiz kendimize ve şimdi Türkiye gibi gerçek dostlarla partnerliğe bağlı." dedi.

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Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber katıldığı, Lviv İvan Franko Ulusal Üniversitesindeki "Modern Trendlerin Ön Saflarında Diplomasi: Uluslararası Diplomasiye Yeni Bir İçerik Kazandırmak" adlı panelde konuştu.

Çavuşoğlu'nun ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade eden Kuleba, Türk mevkidaşının Ukrayna'nın egemenliğini en zor zamanlarda savunduğunu hatırlattı.

Kuleba, Çavuşoğlu'nu kişisel gayretleri sayesinde Donbas'ta yaralanan ve Antalya'da tedavi gören 1000'den fazla Ukraynalıyı ziyaret edebildiğini belirterek ayrıca 2018'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahtem Çiygöz ve Hilmi Umerov'un kurtulmasında önemli rol oynadığına dikkati çekti.

Türkiye'nin salgının başında Ukrayna'ya malzeme yardımı gönderdiğini hatırlatan Kuleba, bu yaz da Türkiye'deki yangınlarda ülkesinin derhal uçak ve helikopter gönderdiğini söyledi.

Kuleba, bugün iki ülkenin ortak görevleri olduğunu belirterek Rusya'nın Kırım'ı ve Karadeniz'i askerileştirmesinin önemli bir tehdit olduğunu aktardı.

2014'ten bu yana Rusya'nın Kırım'da askeri varlığını 3 kat artırdığına dikkati çeken Kuleba, bunu göz önüne alarak 2020'de Quadriga formatını başlattıklarını söyledi.

"Güvenliğimiz, Türkiye gibi gerçek dostlarla ortaklığa bağlı"

Kuleba, Ukrayna'nın, 7 senedir Rusya'nın saldırganlığından muzdarip olduğunu belirterek "Ukrayna, NATO üyesi olmadığından diğer ülkelerden bir güvenlik garantisi yok, güvenliğimiz kendimize ve şimdi Türkiye gibi gerçek dostlarla ortaklığa bağlı." diye konuştu.

Ukrayna'nın aktif diplomasisiyle bölgesel ittifaklar kurmaya başladığını ve Kırım Platformu'nu başlattığını aktaran Kuleba, 46 yabancı delegasyonun platforma katıldığını ve Türkiye'nin desteğinden memnun olduklarını ifade etti.

Antalya Diplomasi Forumu'na katıldığında Ukraynalı turistleri görmekten memnun olduğunu belirten Kuleba, dün de Türk iş adamlarını Lviv'de görmekten memnun olduğunu ve iki ülkenin arasında eğitim iş birliğini artırmada anlaştıklarını ifade etti.

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