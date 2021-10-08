Nobel Barış Ödülü bu kez iki gazeteciye verildi! Maria Ressa ve Dimitri Muratov kimdir?

Nobel Barış Ödülü, devlet baskısı altında bağımsız yayınlar yöneten gazeteciler Maria Ressa ve Dimitri Muratov'a verildi

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2021 Nobel Barış Ödülü Filipinli Rappler haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Maria Ressa ve Rus Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dimitri Muratov'a verildi.

Nobel Komitesi'nin, ödülü, "Demokrasi ve kalıcı barışın ön koşulu olan ifade özgürlüğünü koruma çabalarından dolayı" Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a vermeye karar verdiği bildirildi.

Komite Başkanı Berit Reiss-Andersen, "Bu iki isim, demokrasi ve basın özgürlüğünün giderek zor şartlarla karşı karşıya kaldığı dünyada bir ideal için mücadele eden tüm gazetecileri temsil ediyor" dedi.

Ödül, ödüllere ismini veren fikir sahibi İsveçli sanayici Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta Ressa ve Muratov'a sunulacak.

Nobel'e göre Barış Ödülü, "Ülkeler arasındaki dostluğu ilerletmek için en çok işi üstlenene, mevcut orduların kaldırılması veya küçültülmesi için en çok mücadele edene ve barış kongrelerinin yapılması ve teşvik edilmesi için en çok çalışana" veriliyor.

Mevcut milletvekilleri, hükümet üyeleri, devlet liderleri, tarih, sosyal bilimler ve hukuk profesörleri istedikleri isimleri ve ödülün geçmiş kazananları Nobel Barış Ödülü'ne istedikleri ismi aday gösterebiliyor. Adayların tam listesi 50 yıl boyunca bir kasada tutuluyor.

Bu sene ödül için 329 aday vardı. Ödül için çevre aktivisti Greta Thunberg, Belaruslu muhalif siyasetçi ve aktivist Svetlana Tikhanovskaya, Rus muhalif lider Aleksey Navalni gibi isimler de öne çıkıyordu. Ancak ödül son yıllarda sıklıkla favori olarak görülen isimlere gitmiyor.