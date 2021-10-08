Metropol'dan çarpıcı anket! AK Partililerin yüzde 75'i oy için dini kullanmaya karşı

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 85'i, dini konuların oy almak için siyasette kullanılmasını onaylamıyor. AK Parti seçmeninin de yüzde 75'i, oy almak için dinin siyasette kullanılmasına karşı.

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Metropoll'ün anketine göre, halkın yüzde 85'i, siyasette dini konuların ve duyguların oy almak için kullanılmasını onaylamıyor. Bu oran, AK Parti seçmeninde ise yüzde 75 olarak ölçüldü. Metropoll Araştırma'nın Eylül ayında yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketinde, "dinin siyasette kullanılması" konusu da ele alındı.

Ankete katılanlara, "Siyasette dini konuların ve duyguların oy almak için kullanılmasını onaylar mısınız" diye soruldu. Seçmenin yüzde 13,1'i onayladığını söylerken, yüzde 85,1'i ise onaylamadığını söyledi. Fikrim olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 1,8 oldu.

Yanıtlar, seçmenlerin oy verdikleri parti bazında incelendiğinde ise AK Parti seçmeninin yüzde 75'lik, MHP seçmeninin yüzde 82'lik kesimi, dini konuların oy almak için kullanılmasını doğru bulmadığını söyledi.

Bu oran CHP'de yüzde 93'ü geçerken, İyi Parti ve HDP'de yüzde 89 oldu.