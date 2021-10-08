Antalya'da sazlıklar arasında saklanan 28 kaçak göçmen yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için sazlıklar arasında bekleyen 28 Suriyeli göçmen yakalandı.

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Manavgat'tan Suriye uyruklu bazı kişilerin kaçak yollarla yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Bunun üzerine Çenger Mahallesi'nde bazı kişilerin yurt dışına kaçak yollardan çıkış amacıyla hazırlandığı tespit edildi.

Yapılan aramada, deniz kıyısındaki sazlıklar arasında saklanan 28 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı iddiasıyla Suriyeli A.E.H. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenleri taşımak amacıyla kullanıldığı tespit edilen minibüse de el koyuldu. Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.