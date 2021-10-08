BIST 1.399
DOLAR 8,93
EURO 10,32
ALTIN 504,89
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

İstanbul ve Ankara'da 'askeri casusluk' operasyonu! Silahlı eyleme hazırlanıyorlarmış

ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
İstanbul ve Ankara'da 'askeri casusluk' operasyonu! Silahlı eyleme hazırlanıyorlarmış

İSTANBUL merkezli iki ilde "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme faaliyeti yürüttüğü" gerekçesiyle yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, "silahlı eylem arayışında olduğu ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmeye çalıştığı" belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin bazılarının Antalya'da olduğunu tespit eden ekipler, İstanbul'da Başakşehir, Sarıyer ve Küçükçekmece'deki 3 adresin yanı sıra Antalya'daki 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, biri susturucu ve lazer tertibatı takılı 3 tabanca, tabancalara ait çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, konuyla ilgili detaylı incelemenin de devam ettiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Metropol'dan çarpıcı anket! AK Partililerin yüzde 75'i oy için dini kullanmaya karşı
Metropol'dan çarpıcı anket! AK Partililerin yüzde 75'i oy için dini kullanmaya karşı
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Ev alacaklara müjde! Tapu harcında muaf tutulması planlanıyor
Ev alacaklara müjde! Tapu harcında muaf tutulması planlanıyor
Çin Ay'dan kaya getirtti! Sonuçlar şaşırttı
Çin Ay'dan kaya getirtti! Sonuçlar şaşırttı
Rebiülevvel ayı ibadetleri neler yapılır faziletleri ve Rebiülevvel ayı zikirleri
Rebiülevvel ayı ibadetleri neler yapılır faziletleri ve Rebiülevvel ayı zikirleri
Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler'den ekim ayı bakım kampanyası
Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler'den ekim ayı bakım kampanyası
Nobel Barış Ödülü bu kez iki gazeteciye verildi! Maria Ressa ve Dimitri Muratov kimdir?
Nobel Barış Ödülü bu kez iki gazeteciye verildi! Maria Ressa ve Dimitri Muratov kimdir?
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan Türkiye açıklaması
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan Türkiye açıklaması
Lıkır lıkır oynayan yumurtalara dikkat! Sakın yemeyin: Uzman isim uyardı
Lıkır lıkır oynayan yumurtalara dikkat! Sakın yemeyin: Uzman isim uyardı
5’inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes’in sevgilisi: Uyuşturucu etkisindeydik
5’inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes’in sevgilisi: Uyuşturucu etkisindeydik