Diyanet o imamların maaşını artık ödemeyecek

BELÇİKA'nın Flaman kesiminde hükümet, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı camilere yönelik müdahalesine son vermek için, yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor.

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Belçika'daki camilere yurtdışından mali kaynak ya da yardımı sınırlandıracak olan Flaman hükümeti, imam maaşlarının Türkiye tarafından ödenmesine de engel olacak.

Yeni düzenleme ile ibadethane ruhsatı için 4 yıl bekleme şartı getirilecek ve toplumda ayrımcılığı, nefreti veya şiddeti teşvik eden topluluğa ait camilerin ruhsatı iptal edilecek.

BBC'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Türk hükümeti, Belçika'daki yeni düzenleme konusunda kaygılı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu yasa tasarısının ülkedeki din ve ibadet özgürlüğüne halel getirmemesi yönünde Belçika makamlarının gerekli özeni göstermesini diliyoruz" dendi.