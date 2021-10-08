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Borçka Belediyesi Nobel ödüllü diye Morgan Freeman'ı paylaştı sonra özür dilemek yerine Tarık Mengüç'ü paylaştı

Borçka Belediyesi Nobel ödüllü diye Morgan Freeman'ı paylaştı sonra özür dilemek yerine Tarık Mengüç'ü paylaştı

Artvin Borçka Belediyesi Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Abdulrazak Gurnah fotoğrafı yerine Hollywood sanatçısı Morgan Freeman'ın fotoğrafını paylaştı. Paylaşımdan bir gün sonra yanlışlıkla yapmışız diyerek Tarık Mengüç fotoğrafı paylaştı.

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2021 Nobel Edebiyat Ödülü, dün Afrika kıtasının doğusunda Tanzanya'ya bağlı 2 adadan oluşan ve özerk yönetilen Zanzibar'da doğan, romancı Abdulrazak Gurnah'a verildi. Borçka Belediyesi'nin resmi hesabından bu habere dair yapılan paylaşımda Amerikalı ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın fotoğrafı kullanıldı.
Dün 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli edebiyatçı Abdulrazak Gurnah kazandı.

Gurnah'ın Nobel'i, 'kültürler ve kıtalar arasındaki körfezde sömürgeciliğin etkilerine ve mültecinin kaderine nüfuz etmesinden dolayı aldığı' ifade edildi.

Freeman sık sık karıştırılıyor

Borçka Belediyesi, Gurnah'ı kutlamak üzere yaptığı paylaşımda, daha önce birçok kez Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela ile karıştırılan Amerikalı ünlü aktör Morgan Freeman'ın fotoğrafına yer verdi.

Bir gün sonra Tarık Mengüç fotoğrafı paylaştı

Belediye bugünkü paylaşımında "Gogel araştırmasında harf hatası yüzünden yanlış foto yüklemişiz. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan romancı Abdulrazak Gurnah'ı kutluyoruz." diyerek Tarık Mengüç fotoğrafı paylaştı.

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