Osman Kavala bildirisinin ardındaki ülkeleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Osman Kavala derhal serbest bırakılsın çıkışı çapan 10 büyükelçi krizinin perde arkasını anlattı. Çavuşoğlu, bildirinin ardında Kuzey Avrupa ülkelerinin olduğunu belirtirken, Türkiye'nin sert tepkisi sonrası bazı ülkelerin büyükelçilerinin birbirlerini suçladığını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN TÜRK'ten Dicle Canova'ya büyükelçi krizi ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, 10 büyükelçinin geri adımıyla ilgili perde arkasında olan biteni anlattı. Açıklamanın ardında ABD Başkanı Biden'ın değil Kuzey Avrupa ülkelerinin olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Pazartesi kabinede sınır dışı çalışmalarını arz edecektik ki büyükelçiler geri adım attılar." dedi.

Çavuşoğlu'nun bu açıklaması sonrası gözler bildirideki Kuzey Avrupa ülkelerine çevrildi. Kavala çağrısında Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç bulunuyordu.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Kabinede sınır dışı çalışması sunulacaktı"

"10 büyükelçinin yaptığı açıklama hangi açıdan bakarsanız bakın kabul edilemez. İnsanlar görüşlerini bildirebilir ama Viyana Sözleşmesine baktığımızda her şey çok açık. Diplomatlara 41. madde açıkça görevde bulunduğunuz ülkenin içişlerine karışmazsınız diyor. Hemen arkadaşlarımıza talimat verdim, hepsini çağırın hadlerini bildirin dedim. Hepsi çağrıldı hadlerini aştıklarını söylediler. Sınır dışı edilmeleri için çalışmalar başlatmıştık. Pazartesi kabinede sınır dışı çalışmalarını arz edecektik ki büyükelçiler geri adım attılar.

"Bavullarını hazırlayanlar olmuş"

Diplomaside bunun yöntemleri var, bunun hazırlıklarını yapmaya başladık. Sözleşmenin 9. maddesine göre zaten herhangi bir gerekçe göstermeden de sınır dışı edebilir.

"Bize haberler geldi, yardımcısını suçlayanlar bile var"

Cumhurbaşkanımızın konuşması sonrası panik başladı. Bu hazırlıklarımızdan haberdar olan ve Cumhurbaşkanımızın Eskişehir'deki milletimizin hissiyatını yansıtan açıklaması sonrası bavullarını hazırlayanlar olmuş. Bu açıklamayı yapanlar kararlılığımızı görünce nasıl geri adım atacaklarını düşünmeye başladılar. Bize haberler geldi, yardımcısını suçlayanlar bile var.

Bu işin arkasında kimin olduğunu, perde arkasını öğrendik. Genç diplomatların başlattığı süreçte bu hadsiz açıklamayı yaptılar. Ama sonrasında hemen geri adımlar geldi. İlk açıklamayı ABD yaptı. Biliyorsunuz. ABD Beyaz Saray'dan onay olmadan böyle bir açıklama yapamaz.

"Türkiye'ye ders vermek haddine değil"

ABD Büyükelçisi Türkiye'ye ilk geldiğinde ben kendisine bir sorununuz varsa bizim iletişim kanallarımız açık, bize medya yoluyla mesaj veremezsiniz, ve daha önceki büyükelçi gibi Türkiye'nin valisi gibi davranamazsınız demiştim. Bundan herkesin ders alması gerekir, kimsenin Türkiye'ye ders vermek haddine değil.

"Bu açıklamayı genç diplomatlar yaptı"

Bu işin G-20 ile alakası yok. Bu açıklamayı genç diplomatlar yaptı. Bazılarının ülkesinden onay aldığını biliyoruz. Özellikle ABD elçisinin ülkesinden onay aldığını biliyoruz.

Açıklamanın ardında Nordik ülkeleri (Kuzey Avrupa) var

Açıklamanın ardında Biden var haber doğru değil bizim elimizdeki bilgilere göre. Nordik ülkelerin önerileri sonucunda hazırlanmış bir metin.

Osman Kavala davası

Kavala hakkında bir çok suçlama var. Şuan hakkındaki başka suçlardan dolayı tutukluluğu devam ediyor. Aslında AİHM'in kararı uygulandı. Bunu netleştirmemiz gerek. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de burada yanlış yaptı. Neden diğer ülkelere yönelik böyle bir adım atmıyorsunuz. Neden bir dosya bu kadar ön plana çıkıyor. Bildirinin içinde kimselerin imzası var. Fransa var mesela. Hapishanelerde işkence ile ilgili 2011 yılında AİHM Fransa'yı mahkum ediyor, Fransa 10 yıldır bu kararı uygulamıyor ve tek bir kişi bununla ilgili bir şey söylemiyor. Bu ülkeler bize ders vermeye çalışıyorlar ama kendileri mahkeme kararlarını uygulamıyorlar.

Seçimle gelmiş Cumhurbaşkanını devirmek hangi ülkenin hukukunda suç değil. Bütün demokratik ülkelerde suç ve cezaları bizden çok daha ağır. Bu süreçte de gördüler ki artık Kimse Türkiye'ye ne parmak sallayabilir, ne de içişlerine karışabilir. Bu burada da kalmaz. Bundan sonra gereken tedbirleri alırız bu konunun takipçisiyiz.

Erdoğan-Biden görüşmesi

Görüşme teklifi ABD tarafından geldi. Şimdi öyle görünüyor ki bu görüşme Glasgow'da olacak. Tarih, saat belli olur açıklanır daha sonra.

Kongrenin mektubu

Bu konuda farklı lobilerin devrede olduğunu görüyoruz. 11 kongre üyesi var. Kongreden onay önemli. Biz S400'ü neden aldık? ABD kongreyi bahane edip Patriot'ları bize satmadı biz de başka kaynaklara yöneldik. Şimdi kongreden böyle ir mektup gelebilir ama burada daha çok ABD yönetiminin tutumu önemli. Yönetim kongreyi ikna edebilir.

Türkiye Rusya'dan savaş uçağı alır mı?

Türkiye hiçbir zaman çaresiz kalmamıştır. Şu an ihtiyacının yüzde 75'ini üretiyor. Bir ihtiyaç olduğunda başka ülkelere yönelebilir. Alternatiflerimiz var. Biz yolumuza devam ediyoruz. Biz kendi uçağımızı üretene kadar ihtiyaçlarımızı başka kaynaklardan alırız. BD bu sorunları çözmek istemezse ya da Kongre bunu engellerse Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçenekler devreye girer. Türkiye'ye yönelik çifte standartlar NATO'yu zayıflatır.

"Yunan bakan çocuk gibi ağlayıp bizi şikayet ediyor"

Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmeyiz. Yunanistan Dışişleri Bakanı çocuk gibi ağlayıp duruyor. Günde en az 5 kişiye ağlamazsa, Türkiye'yi şikayet etmezse olmaz. Bu aşağılık kompleksinden, korkudan kaynaklanan bir tavır.

"HDP böyle istedi onlar hayır verdiler"

CHP'nin yaptığı açıklamanın hiçbir inanılır yönü yok. HDP böyle istedi, onlar da Hayır verdiler, buna gerekçe hazırlıyorlar. Bu tezkere kaç yıldır geliyor, daha önce niye bu argümanları kullanmadılar?

Taliban'a kız çocuklarını okutun tavsiyesi

Afgan halkının çok zor durumda olduğunu görüyoruz. Türkiye'yi ziyaret eden heyete de gerekli uyarı ve tavsiyelerde bulunduk. Özellikle kız çocuklarının okula gitmesi ve kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyelerimizi ilettik.