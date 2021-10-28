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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı savcılığa dilekçe verdi! Kılıçdaroğlu'nun ifadesi alınsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı savcılığa dilekçe verdi! Kılıçdaroğlu'nun ifadesi alınsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla siyasi cinayetler iddiaları hakkında bir dilekçe daha vererek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınmasını istedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'siyasi cinayetler' iddialarına ilişkin avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ikinci kez talepte bulundu. Verilen dilekçede, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulması için işlemlerin ivediyle yerine getirilmesi talep etti. Dilekçede, şunlar dile getirildi:

- Kemal Kılıçdaroğlu bahsi geçen dilekçesinde siyasi cinayet iddialarının Cumhurbaşkanımızın bir kısım beyanlarına dayandığını iddia etmiş, bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın 15 Aralık 2018, 26 Mayıs 2021 ve 7 Ekim 2021 tarihli konuşmalarına değindikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmalardaki niyet ve yaklaşımlarına dair beyanlarının alınmasına müteakip kendisinin de gerekli beyan ve değerlendirmeleri Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak sunacağını ifade etmiştir.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili sıfatını haiz olması hasebiyle ceza hukuku bağlamında kamu görevlisi de sayılmaktadır. Dolayısıyla bildiklerini, varsa elindeki belge ve delilleri herhangi bir şart ileri sürmeksizin yetkili makamlarla paylaşması yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle 15 Ekim 2021 tarihli dilekçesinde bu yükümlülüğünü yerine getirmek için ileri sürdüğü koşulların hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır.

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