BIST 1.522
DOLAR 9,55
EURO 11,12
ALTIN 552,78
HABER /  SPOR

Rıdvan Dilmen'e hakaret iddiası! Ahmet Çakar beraat etti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Rıdvan Dilmen'e hakaret iddiası! Ahmet Çakar beraat etti

Yorumculuk yaptığı televizyon programında eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen’e yönelik hakaret içeren sözler söylediği iddiasıyla yargılanan eski hakem Ahmet Çakar, suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle  beraat etti.

Abone ol

 İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Çakar katıldı. Şikayetçi Rıdvan Dilmen’i ise avukatları temsil etti. Sanık Ahmet Çakar, şikayetçiye hakaret etmediğini dile getirerek "Eğer hakaret etmek isteseydim veya yıpratmak isteseydim, kendisinin 14 yıl önce kız arkadaşını dinlettiği şeklinde soruşturmayı gündeme getirirdim. Bundan sonra bu dosyayı da açacağım. Bana ve arkadaşlarıma mafyayı göndermeyi bıraksın" dedi.   

Savcılık mütalaasını açıkladı

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın ifadelerinin şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğinde olduğu gerekçesiyle beraatini talep etti. Rıdvan Dilmen’in avukatı Serdar Ölmez mütalaaya katılmadıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"Adalete güveniyorum"

Duruşma da son sözü sorulan Çakar daha öncede Dilmen’e karşı hakaret suçundan 42. Asliye Mahkemesi’nde yargılandığını ve o davadan da beraat ettiğini söyleyerek "Adalete güveniyorum, ben masumum beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, sanığın üstüne atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi.

"Bundan sonra ben yaralı aslanım"

Duruşma çıkışında Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, "Rıdvan Dilmen'in bu herhalde beşinci şikayeti falan yine beraat ettik. O zannetti ki beni yıldıracak, sindirecek ama bundan sonra ben yaralı aslanım artık. Dünyanın en kötü en tehlikeli hayvanı yaralı aslandır. Ya aslanı tam öldürecekti yaralı bıraktım mı sıkıntı. Zaten burcumda aslan, onun burcuda aslan" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Taksi teklifi 10'uncu kez reddedildi Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu 6 bin maaşı eleştirdi
Taksi teklifi 10'uncu kez reddedildi Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu 6 bin maaşı eleştirdi
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı denilen isim kulislere sızdı
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı denilen isim kulislere sızdı
İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucuyla mücadelesi sonuç verdi bu yılın 10 ayında
İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucuyla mücadelesi sonuç verdi bu yılın 10 ayında
Çorum'da telefonunu yanlışlıkla sessize alınca olanlar oldu: Gazeteye mi çıkacağım?
Çorum'da telefonunu yanlışlıkla sessize alınca olanlar oldu: Gazeteye mi çıkacağım?
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara ücretsiz internet hizmeti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara ücretsiz internet hizmeti
Erzurum'da köyünü terk etti! Utancından insanların karşısına çıkamıyor: Aylardır...
Erzurum'da köyünü terk etti! Utancından insanların karşısına çıkamıyor: Aylardır...
Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi açıldı TOKİ Başkanı Bulut'tan önemli açıklamalar
Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi açıldı TOKİ Başkanı Bulut'tan önemli açıklamalar
İstanbul'da ekmeğe zam geldi! İstanbul'da ekmeğin fiyatı kaç lira oldu?
İstanbul'da ekmeğe zam geldi! İstanbul'da ekmeğin fiyatı kaç lira oldu?
29 Ekim'de ne oldu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı önemi nedir?
29 Ekim'de ne oldu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı önemi nedir?
Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu: Bu 2 soyadını istiyorlar
Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu: Bu 2 soyadını istiyorlar