UKOME'de 5 bin yeni taksi teklifi 10'uncu kez reddedildi!

İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 'hayır' oylarıyla 10'uncu kez reddedildi.İ

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İSTANBUL'a 5 bin yeni taksi alımını içeren teklif 10'uncu kez UKOME'de reddedildi.

İBB, kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu. Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif, 9 kez reddedildi. Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Ekim ayı toplantısında yeni taksi teklifi 10. kez oylamaya sunuldu. Toplantıda oylanan 5 bin taksi projesi oy çokluğu ile reddedildi.

Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, 1990 yılından beri İstanbul'da taksi sayısının artmadığını altını çizdi. Cihan “2019 yılında 100 bin şikâyet almışız Beyaz Masa verilerine baktığımızda. Bu yıl içerisinde de yaklaşık 50 bin civarında taksiyle ilgili şikâyet almaya devam ediyoruz. 1990 yılından beri İstanbul’da taksi sayısı sabit kalmış, nüfus ve turist sayısı arttı” diye konuştu.

Cihan, yeni sisteme ilişkin ise, "Şoför maaşı artık sabit olacak. Aylık olarak artık şoförün ne kadar yolcu alıp almadığından bağımsız olarak… 30 gün esasına göre SGK ödemeleri yapılacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da "Halkla bizi düşman ettiniz. Taksici esnafımız 30 yıldır böyle bir zulüm görmedi" dedi.