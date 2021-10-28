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CDC’den dördüncü doz açıklaması! En az altı ay sonra

CDC’den dördüncü doz açıklaması! En az altı ay sonra

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bağışıklık sistemi corona virüse karşı normal reaksiyon verme yetisi azalan kişilerin dördüncü doz aşı olabileceklerini açıkladı.

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Yayımlanan yazıda, üçüncü doz aşıyı olan kişilerin bağışıklıklarının azalmasının durumunda tavsiye edilen dördüncü doz aşının amacının üçüncü doz gibi azalan bağışıklığı artırmak olduğunun altı çizildi.

CDC, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetişkinlerin tahmini yüzde 2,7'sinin virüse karşı bağışıklık tepkisinin azaldığının altını çizerken, bağışıklığı baskılanmış herkesin dördüncü bir doza ihtiyacının olmayacağı aktarıldı.

‘Bazıları iki dozla iyiydi, bazıları üç dozla iyi değil’

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nde bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda Covid aşısı tepkileri üzerinde çalışan cerrahi profesörü Dr. Dorry Segev, "İyi bir koruma düzeyine ulaştıktan altı ay sonra korumanızın azaldığını biliyoruz ve bunu artırmamız gerekiyor" dedi.

Dördüncü doz aşının normal bağışıklık sistemi olan ve bağışıklığı baskılanmış insanlar için olduğunu vurgulayan Segev, "Bu ülkedeki bağışıklığı baskılanmış 11 milyon insandan bazıları iki dozla iyiydi ancak bazıları ise üç dozla iyi değildi ve dördüncü bir doza ihtiyaçları var” diye konuştu.

En az altı ay sonra

NTV'de yer alan habere göre CDC sözcüsü Kristen Nordlund ise yaptığı açıklamada, "Klinik konuların tartışılması sonucunda güncelleme geldi" dedi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) aşılar ve ilgili ürünler bölümünden sorumlu klinik müdür yardımcısı Dr. Doran Fink, "Acil kullanım yetkisi kapsamında, bağışıklığı baskılanmış ve üç doz aşı olan bir kişi altı ay sonra bir destek dozu almaya hak kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

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