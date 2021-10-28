BIST 1.522
DOLAR 9,61
EURO 11,14
ALTIN 555,42
HABER /  GÜNCEL

Ümitcan Uygun davasında yeni gelişme

Ümitcan Uygun davasında yeni gelişme

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Ümitcan Uygun, 19 Ocak 2022'de hakim karşısına çıkacak.

Abone ol

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinde, 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren ve gözaltına alınan arkadaşları Dilan C. ile Furkan G., kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un da geceyi evde geçirdiğini söyledi. Bunun üzerine Ümitcan Uygun da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Furkan G. ile Dilan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde tespit edildi

Soruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kan örneklerinin incelenmesi sonucu hazırlanan raporda Hankulu ile evde bulunan Ümitcan Uygun, Furkan G. ile Dilan C.’nin kanında uyuşturucu madde tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda ise Esra Hankulu’nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara ve İstanbul Adli Tıp Kurumlarının raporlarının ardından soruşturmayı tamamladı. Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ümitcan Uygun için 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan G. ve Dilan C. için ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 3 sanık, 19 Ocak 2022'de Ankara 9'uncu Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Okullar bugün yarım gün mü tam gün mü saat kaça kadar okul var?
Okullar bugün yarım gün mü tam gün mü saat kaça kadar okul var?
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre rehberi uygulamasını kullanıma sundu
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre rehberi uygulamasını kullanıma sundu
MetroPOLL anketinde Erdoğan'nın görev onayı düştü
MetroPOLL anketinde Erdoğan'nın görev onayı düştü
Dünyaca ünlü 'taksici' İstanbul'da taksi bulamadı: Saçlarınızı koparırsınız
Dünyaca ünlü 'taksici' İstanbul'da taksi bulamadı: Saçlarınızı koparırsınız
Metecan James Birsen kimdir kaç yaşında Selin Ciğerci sevgilisi mi?
Metecan James Birsen kimdir kaç yaşında Selin Ciğerci sevgilisi mi?
Evliya Çelebi Yolu'nu yürümek için gelen Hollandalılar, Anadolu insanına hayran kaldı
Evliya Çelebi Yolu'nu yürümek için gelen Hollandalılar, Anadolu insanına hayran kaldı
Alzheimer hastalığını önlüyor! Kütahya'da kilosu 40 TL'ye satılıyor
Alzheimer hastalığını önlüyor! Kütahya'da kilosu 40 TL'ye satılıyor
Eşine boşanma baskısı yapan eş "tam kusurlu" bulundu! Maddi ve manevi tazminat ödeyecek
Eşine boşanma baskısı yapan eş "tam kusurlu" bulundu! Maddi ve manevi tazminat ödeyecek
8 yılda 20 milyar TL harcandı 10 yılda kendini amorti edecek
8 yılda 20 milyar TL harcandı 10 yılda kendini amorti edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı savcılığa dilekçe verdi! Kılıçdaroğlu'nun ifadesi alınsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı savcılığa dilekçe verdi! Kılıçdaroğlu'nun ifadesi alınsın