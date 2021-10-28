Devlet hastaneleri bugün kaça kadar açık doktorlar çalışıyor mu?

Bugün yani 28 Ekim Perşembe günü 2021 yılının son resmi tatili olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacak. Resmi Gazete kararına göre 29 Ekim resmi tatili 28 Ekim öğleden sonra saat 13.00'te başlar. Hastaneler bugün yani 28 Ekim Perşembe günü öğle saatine kadar tüm bölümlerde hizmetini sürdürecek ancak öğleden sonra sadece acil bölümünde hasta kabulü olacak.

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Cumhuriyet'imizin 98. yaşını kutlayacağımız 29 Ekim'e artık sayılı günler kaldı. 2021 yılının son resmi tatili olan 29 Ekim bu sene cuma gününe denk geliyor. Resmi Gazete kararına göre 29 Ekim tatili, yarın yani 28 Ekim öğleden sonra yani saat 13.00'ten sonra başlıyor. Buna göre 2021 yılında 29 Ekim resmi tatili perşembe günü öğleden sonra başlayacak.

28 Ekim'de hastaneler açık mı: Cumhuriyet Bayramı her yıl resmi tatil olarak kabul edilir ve birçok işyeri ve kamu kurum kuruluşları çalışmalarına ara vermiş olur. 28 Ekim ise yarım gün resmi tatildir. 28 Ekim günü öğleden sonra resmi tatil olduğundan bu saatten sonra eczaneler nöbetçi eczane usulüne göre çalışıyor olacak. 29 Ekim'de de tam gün nöbetçi eczane şeklinde hizmete devam edilecek.

Hastaneler 28 Ekim Perşembe günü öğle saatine kadar tüm bölümlerde hizmetini sürdürecek ancak öğleden sonra sadece acil bölümünde hasta kabulü olacak. Aşı randevusu olanların aşı olmasında hiçbir engel bulunmuyor.

Aile hekimlikleri ve sağlık ocakları da eğer varsa acil ve aşı bölümlerde hizmet verebilecek. Bunun dışında kapalı olacak.

29 Ekim'in resmi tatil edilmesi: 19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

Bu yollar kapalı: Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle İstanbul'un en önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Vatan Caddesi bir süre trafiğe kapalı olacak. Öte yandan bu caddenin yanı sıra başka yollar da trafiğe kapatılacak. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Vatan Caddesi kapalı mı?

Vatan Caddesi'ne giden tüm yollara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları öncesi, trafik polisleri tarafından saat 07.00'da barikatlar konuldu. Bu güzergahı kullanmak isteyen araç sürücüleri, polis ekiplerince alternatif yollar olan Turgut Özal Bulvarı ve Fevzipaşa Caddesi'ne yönlendirdi.

İstanbul'da trafiğe kapalı yollar hangileri?

Bariyerlerle araç ulaşımına kapatılan yollar şöyle: "Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal Yolu'ndan Vatan Caddesi'ne giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar."