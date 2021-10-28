Beşiktaş'a büyük gelir!

Uzun zamandır kripto para borsasına giriş yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi sona yaklaştı.

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Beşiktaş kulübü içinden edinilen bilgiye göre, 3 aydan bu yana yapılan pazarlıklar sonrası, en yüksek teklifi veren Kointra firması ile imzaların atılması an meselesi.

Ahmet Nur Çebi’nin sözleşme şartlarını büyük bir titizlikle kendi avukatlarına hazırlattığı ve karşılıklı sözlü mutabakata vardığı öğrenildi.

Beşiktaş imzaların atılması sonrası ilk etapta kasasına 600 milyon TL koyacak. Beşiktaş yönetimi süreci profesyonellerle yönetip uzun vadede 1,5 milyar TL gelir elde etme planları yapıyor.

İmzaların ardından basın açıklamasının kısa bir zamanda yapılması bekleniyor.