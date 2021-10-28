Furkan Zıbıncı'nın katlettiği Şebnem Şirin'in cenazesinde babasının ağıtları yürekleri dağladı

Anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti

Ayakta durmakta güçlük çekmesine rağmen kızının tabutunu bir an olsun bırakmayan baba Halil Şirin, “Bırakmam, bırakamam kızımı. Hakım helal olsun, helal olsun” diyerek gözyaşı döktü.