MHP lideri Devlet Bahçeli 29 Ekim mesajında CHP'ye saydırdı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 29 Ekim mesajında muhalefet partileri vardı. Bahçeli "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır." diyerek tezkereye hayır diyen CHP'yi hedefine aldı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için mesaj yayınladı. Sosyal medyadan yazdığı mesajında tezkereye de karşı çıkan muhalefet partileri vardı. Bahçeli şunları söyledi:

"Değerli vatandaşlarımızın, Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Milli Mücadele kahramanlarına, muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhuriyet’in ilelebet var olacağını kararlılıkla vurguluyorum.

Geçmişte düşmana ganimet olmayan Türk milleti, terör ve bölücülükle önünü kesmeyi planlayan siyasi zillet lobisine de müstahak oldukları demokratik dersi mutlaka verecek, menfur emeller bir kez daha kursaklarda kalmaya mahkum olacaktır.

Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler Cumhuriyet’in anti tezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır."