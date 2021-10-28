BIST 1.522
DOLAR 9,61
EURO 11,16
ALTIN 557,24
HABER /  SPOR

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 11’inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11’inci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

29 Ekim Cuma

20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

30 Ekim Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Altay - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

16.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

19.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

31 Ekim Pazar

13.30 Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

1 Kasım Pazartesi

20.00 GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

ÖNCEKİ HABERLER
Furkan Zıbıncı tutuklandı! Şebnem Şirin'i ayrılmak istedi diye bıçaklayarak öldürmüştü
Furkan Zıbıncı tutuklandı! Şebnem Şirin'i ayrılmak istedi diye bıçaklayarak öldürmüştü
Doç. Dr. Ümit Savaşçı hastalığı yayan grubu açıkladı! PCR testi uyarısı yaptı
Doç. Dr. Ümit Savaşçı hastalığı yayan grubu açıkladı! PCR testi uyarısı yaptı
Beşiktaş'a büyük gelir!
Beşiktaş'a büyük gelir!
UKOME'de 5 bin yeni taksi teklifi 10'uncu kez reddedildi!
UKOME'de 5 bin yeni taksi teklifi 10'uncu kez reddedildi!
Ümitcan Uygun davasında yeni gelişme
Ümitcan Uygun davasında yeni gelişme
Okullar bugün yarım gün mü tam gün mü saat kaça kadar okul var?
Okullar bugün yarım gün mü tam gün mü saat kaça kadar okul var?
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre rehberi uygulamasını kullanıma sundu
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre rehberi uygulamasını kullanıma sundu
CDC’den dördüncü doz açıklaması! En az altı ay sonra
CDC’den dördüncü doz açıklaması! En az altı ay sonra
MetroPOLL anketinde Erdoğan'ın görev onayı düştü
MetroPOLL anketinde Erdoğan'ın görev onayı düştü
Dünyaca ünlü 'taksici' İstanbul'da taksi bulamadı: Saçlarınızı koparırsınız
Dünyaca ünlü 'taksici' İstanbul'da taksi bulamadı: Saçlarınızı koparırsınız