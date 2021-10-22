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Adana'da düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çifte büyük şok! Araçtaki altınları çalındı

Adana'da düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çifte büyük şok! Araçtaki altınları çalındı

ADANA'nın merkez Sarıçam ilçesinde, düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çiftin araçta bıraktığı altınlar çalındı.Gelin Fatma Menekşe, düğün gününde yaşananlar nedeni ile büyük üzüntü yaşadı.

Adana'da düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çifte büyük şok! Araçtaki altınları çalındı

Merkez Sarıçam ilçesinde Fatma ve Erhan Menekşe çifti, düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptırmak üzere gelin arabasıyla ormanlık alana gitti.

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Adana'da düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çifte büyük şok! Araçtaki altınları çalındı

Çift, içinde 4 çift küpe, kolye ve bileklik ile 100 lira ve cep telefonunun bulunduğu çantayı araçta bırakıp fotoğraf çekimi için ayrıldı.

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Adana'da düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çifte büyük şok! Araçtaki altınları çalındı

Bir süre sonra dönen çift, aracın camının kırılarak altın, para ve cep telefonunun bulunduğu çantanın çalındığını fark etti.

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Adana'da düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çifte büyük şok! Araçtaki altınları çalındı

Çiftin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

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