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Otobüste maske takmadığı için tartıştığı kişinin silahla yaraladığı yolcu o anları anlattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otobüste maske takmadığı için tartıştığı kişinin silahla yaraladığı yolcu o anları anlattı

Konya Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Ceylan, AA muhabirine, kendisine saldıran zanlı Adem S'nin maskesiz bir şekilde otobüse bindiğini, otobüs şoförünün de "Maske takın beyefendi" uyarısına aldırış etmediğini söyledi.

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Adem S'nin bir süre sonra yerinden kalkıp şoförün yanına gittiğini belirten Ceylan, "Aralarında münakaşa başladı. Adem S, otobüs hareket halindeyken şoförün başına ve omuzuna vurmaya başladı.

Olay bu şekilde devam ederken insanlık hali olarak kendisine 'Arkaya geç otur, ne gerek var tatsızlığa' dedim. Cebinde de maskesi varmış. Ancak bize karşı dönerek, 'Ne yapacağımı size mi soracağım' diye tepki gösterdi." ifadelerini kullandı.

Ceylan, Adem S'yi uyarması nedeniyle zanlının tepki göstererek yakasından tuttuğunu, bunun üzerine otobüstekilerin tepki gösterdiğini anlattı.

Otobüs şoförünün de tepki göstermesiyle Adem S'yi araçtan indirdiklerini ifade eden Ceylan, "Adem S. aşağıya inince vatandaşlara doğru bıçak çekti ama hep birlikte tepki gösterince uzaklaştı. Daha sonra otobüs tekrar hareket etti." dedi.

Bacaklarından yaraladıktan sonra silahı başına doğrultmuş

Bir süre sonra duraklardan birinde maskeli ve şapkalı birinin bindiğini aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

"Otobüstekilerden biri, şüphelinin yine otobüse bindiğini anladı. 'Abi yine bindi' der demez başımı çevirmemle bacaklarıma ateş etmeye başladı. İki bacağıma da silahla ateş etti. Otobüsteki herkes kaçmaya başlayınca silahtaki bütün mermiyi bana sıktı. En son silahı benim başıma doğrultarak, 'Sıkayım mı, öldüreyim mi seni burada?' diyordu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Zaten otobüs şoförü de ifadesinde zanlının silahı benim kafama tuttuğunu söylemiş. Yürümem yaklaşık 3 ayı bulacak. Mermi bacak kemiğimi kırmış. Ameliyatlara girdim. Bir kişinin maske takmaması nedeniyle 'tepki gösterip diğer insanlara iyilik yapalım' derken yaralandık."

Olay

Konya Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne iki gün önce maskesiz binen Adem S, kendisini uyaran otobüs şoförü ve yolculardan Recep Ceylan ile tartışmış, araçtan inen Adem S. evden ruhsatsız tabancasını alarak ticari taksiyle otobüsün güzergahındaki duraklardan birinde gidip bindiği otobüste Ceylan'ı tabancayla yaralamıştı.

Yaralanan Ceylan, 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırılmış, polis ekipleri zanlıyı Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesi'nde yakalamıştı.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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