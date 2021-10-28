Instagram fenomenlere açtığı o özelliği herkes için açıyor

Instagram, hikâyelere bağlantı ekleme özelliğini tüm hesaplar için genişlettiğini duyurdu.

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Instagram'ın sadece takipçi sayısı yüksek hesaplara sunduğu link paylaşma özelliği güncelleniyor. Artık istediğiniz linki hikâyenize eklemenize imkân veren bağlantı çıkartması, genel kullanıma açılacak.

Instagram'ın sadece yüksek takipçili hesaplara sunduğu link paylaşma özelliği, daha çok blogger ve ünlü kişilerde görülüyordu. Sosyal medya devi yakın zamanda bu özelliğe bir güncelleme getirdi ve "yukarı kaydır" yerine, bağlantı çıkartması (Link Sticker) getirildi.

Şimdi ise bağlantı çıkartması özelliği için yeni bir duyuru yapıldı. Instagram, hikâyelere bağlantı ekleme özelliğini tüm hesaplar için genişlettiğini duyurdu.

Bu özellik ile birlikte artık herkes bağlantı paylaşabilecek. Bunun için takipçi sayısına bakılmayacak.

Instagram hikâyeler bağlantılarını ilk kullanıma sunduğunda, özellik doğrulanmış hesaplarla veya belirli sayıda takipçisi olanlarla sınırlıydı.