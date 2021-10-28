BIST 1.522
DOLAR 9,62
EURO 11,16
ALTIN 557,02
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Instagram fenomenlere açtığı o özelliği herkes için açıyor

Instagram fenomenlere açtığı o özelliği herkes için açıyor

Instagram, hikâyelere bağlantı ekleme özelliğini tüm hesaplar için genişlettiğini duyurdu.

Abone ol

Instagram'ın sadece takipçi sayısı yüksek hesaplara sunduğu link paylaşma özelliği güncelleniyor. Artık istediğiniz linki hikâyenize eklemenize imkân veren bağlantı çıkartması, genel kullanıma açılacak.

Instagram'ın sadece yüksek takipçili hesaplara sunduğu link paylaşma özelliği, daha çok blogger ve ünlü kişilerde görülüyordu. Sosyal medya devi yakın zamanda bu özelliğe bir güncelleme getirdi ve "yukarı kaydır" yerine, bağlantı çıkartması (Link Sticker) getirildi.

Şimdi ise bağlantı çıkartması özelliği için yeni bir duyuru yapıldı. Instagram, hikâyelere bağlantı ekleme özelliğini tüm hesaplar için genişlettiğini duyurdu.

Bu özellik ile birlikte artık herkes bağlantı paylaşabilecek. Bunun için takipçi sayısına bakılmayacak.

Instagram hikâyeler bağlantılarını ilk kullanıma sunduğunda, özellik doğrulanmış hesaplarla veya belirli sayıda takipçisi olanlarla sınırlıydı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Tutuklanan öğretim üyesinin ifadesi çıktı! "Bütün evraklarım ve belgelerim yasal"
Tutuklanan öğretim üyesinin ifadesi çıktı! "Bütün evraklarım ve belgelerim yasal"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Kılıçdaroğlu’nun ifade vermesini talep etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Kılıçdaroğlu’nun ifade vermesini talep etti
MHP lideri Devlet Bahçeli 29 Ekim mesajında CHP'ye saydırdı
MHP lideri Devlet Bahçeli 29 Ekim mesajında CHP'ye saydırdı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştü
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştü
Ankara'daki barajlarda aktif doluluk oranı yüzde 10'un altına indi
Ankara'daki barajlarda aktif doluluk oranı yüzde 10'un altına indi
Sağlık Ocağı bugün açık mı saat kaça kadar açık 28 Ekim çalışma saatleri
Sağlık Ocağı bugün açık mı saat kaça kadar açık 28 Ekim çalışma saatleri
Aile hekimleri bugün kaça kadar Sağlık Ocağı'nda öğleden sonra kapalı mı?
Aile hekimleri bugün kaça kadar Sağlık Ocağı'nda öğleden sonra kapalı mı?
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Furkan Zıbıncı tutuklandı! Şebnem Şirin'i ayrılmak istedi diye bıçaklayarak öldürmüştü
Furkan Zıbıncı tutuklandı! Şebnem Şirin'i ayrılmak istedi diye bıçaklayarak öldürmüştü
Doç. Dr. Ümit Savaşçı hastalığı yayan grubu açıkladı! PCR testi uyarısı yaptı
Doç. Dr. Ümit Savaşçı hastalığı yayan grubu açıkladı! PCR testi uyarısı yaptı