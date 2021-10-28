Galatasaray Başkanı Burak Elmas TBMM Başkanı Şentop’u ziyaret etti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. Elmas, Mustafa Şentop'a 59 numaralı sarı-kırmızlı forma hediye etti.

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Ziyarette Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve genel sekreter Köksal Ünlü de yer aldı. Galatasaray heyeti görüşmede yeni spor yasa taslağına ilişkin görüş ve önerin yer aldığı bir değerlendirme raporu sundu.

Başkan Burak Elmas sosyal medyasında yaptığı paylaşımda, “Sn. Mustafa Şentop'a yeni spor yasa taslağına ilişkin görüş ve önerilerimiz ile değerlendirme raporumuzu sunduk. Nazik kabulleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.