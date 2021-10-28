Akaryakıt istasyonlarında zam öncesi ve indirim sonrası pes dedirten oyun

Bazı fırsatçı akaryakıt istasyonlarının benzin, mazot veya LPG zammı öncesinde vatandaşlara satış yapmadığı, indirim geldiğinde de bunu pompaya geç yansıttığı ortaya çıktı.

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Küresel çapta yaşanan enerji krizi ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarının anlık değişmesine neden oluyor. Bazı fırsatçı istasyonlar ise bu durumu lehine çevirmek için çeşitli yöntemler uyguluyor.

Akaryakıta zam gelmesinden hemen önce satışları durduran bazı istasyonlar, indirim olduğunda ise bunu pompaya geç yansıtıyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının 25 Ekim 2021 tarihinde benzin ve motorinin litre fiyatına zam geleceği açıklamasının ardından, Türkiye'nin birçok noktasında adeta akaryakıt satışları durma noktasına geldi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bazı istasyonlar zammı pompaya erken yansıtırken, bazıları ise ellerindeki stok akaryakıtı zamlı fiyattan satmak adına çeşitli bahaneler uydurdu. Sosyal medyadaki şikayetlerde, istasyonların "Depolarımız boş", "Sistemde arıza var" "Tanker gelmedi" gibi çeşitli nedenler ürettiği belirtildi.

İndirim geç yansıyor

Zam geldiğinde stokçuluk yapan istasyonların, indirimi geldiğinde ise bunu pompaya geç yansıttığı ortaya çıktı. Bir vatandaş şikayetini şöyle belirtti:

"Kırıkkale Elmadağ arasında 20 Ekim'i, 21 Ekim'e bağlayan gece 23.07'de LPG aldım. Ancak bana yüksek fiyattan satış yapıldı. 1 gün öncesinden devlet tarafından LPG'de 22 kuruşluk indirim açıklaması yapılmasına rağmen, bunu pompaya yansıtmadılar."

"1 depo akaryakıtta bu rakam fark ediliyor"

Bir başka taksici ise "40 kuruşluk indirim bile bizim için önemli bir rakam. Biz taksiciler pompada 1 kuruşu bile takip ederiz. Çünkü uzun yol yapıyoruz ve 1 depo akaryakıtta bu rakam fark ediliyor. Ancak indirim haberi gelse bile istasyonlar bunu yansıtmıyor. Devlet buna müdahale etmeli" dedi.

"Depolar boş sonra gelin"

Bir vatandaş yaptığı şikayette şunları ifade etti:

"Ankara-Eskişehir yolu üzerinde bulunan istasyondan, her zamanki gibi akaryakıt almak istedim. Pompacı arkadaş 'Benzin satışı yok, depolar boş, sonra gelin' dedi. Ben de konunun kendisiyle ilgili olmadığını, istasyon yetkilisini çağırmasını söyledim. Kimse gelmedi. Tam zammın yapılacağı gün bu tür bir uygulama yapılması fırsatçılık. Bu markaya yakışmadı."

Gerekli işlemler yapılacak

İddialara konu olan markalardan alınan görüşlerde de, gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilerek "Bizler büyük yatırımlarla binlerce kişiye istihdam sağlayan şirketleriz. Yapılan bu fırsatçılığı önlemek adına gerekli girişimlerde bulunacağız. Franchise sistemi ile yürüyen bir sektör oluştu. Tüm denetimleri günü gününe yapsak da, bazı fırsatçılara engel olmak mümkün değil" denildi.