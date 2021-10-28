BIST 1.522
DOLAR 9,62
EURO 11,16
ALTIN 557,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Akaryakıt istasyonlarında zam öncesi ve indirim sonrası pes dedirten oyun

Akaryakıt istasyonlarında zam öncesi ve indirim sonrası pes dedirten oyun

Bazı fırsatçı akaryakıt istasyonlarının benzin, mazot veya LPG zammı öncesinde vatandaşlara satış yapmadığı, indirim geldiğinde de bunu pompaya geç yansıttığı ortaya çıktı.

Abone ol

Küresel çapta yaşanan enerji krizi ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarının anlık değişmesine neden oluyor. Bazı fırsatçı istasyonlar ise bu durumu lehine çevirmek için çeşitli yöntemler uyguluyor.

Akaryakıta zam gelmesinden hemen önce satışları durduran bazı istasyonlar, indirim olduğunda ise bunu pompaya geç yansıtıyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının 25 Ekim 2021 tarihinde benzin ve motorinin litre fiyatına zam geleceği açıklamasının ardından, Türkiye'nin birçok noktasında adeta akaryakıt satışları durma noktasına geldi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bazı istasyonlar zammı pompaya erken yansıtırken, bazıları ise ellerindeki stok akaryakıtı zamlı fiyattan satmak adına çeşitli bahaneler uydurdu. Sosyal medyadaki şikayetlerde, istasyonların "Depolarımız boş", "Sistemde arıza var" "Tanker gelmedi" gibi çeşitli nedenler ürettiği belirtildi.

İndirim geç yansıyor

Zam geldiğinde stokçuluk yapan istasyonların, indirimi geldiğinde ise bunu pompaya geç yansıttığı ortaya çıktı. Bir vatandaş şikayetini şöyle belirtti:

"Kırıkkale Elmadağ arasında 20 Ekim'i, 21 Ekim'e bağlayan gece 23.07'de LPG aldım. Ancak bana yüksek fiyattan satış yapıldı. 1 gün öncesinden devlet tarafından LPG'de 22 kuruşluk indirim açıklaması yapılmasına rağmen, bunu pompaya yansıtmadılar."

"1 depo akaryakıtta bu rakam fark ediliyor"

Bir başka taksici ise "40 kuruşluk indirim bile bizim için önemli bir rakam. Biz taksiciler pompada 1 kuruşu bile takip ederiz. Çünkü uzun yol yapıyoruz ve 1 depo akaryakıtta bu rakam fark ediliyor. Ancak indirim haberi gelse bile istasyonlar bunu yansıtmıyor. Devlet buna müdahale etmeli" dedi.

"Depolar boş sonra gelin"

Bir vatandaş yaptığı şikayette şunları ifade etti:

"Ankara-Eskişehir yolu üzerinde bulunan istasyondan, her zamanki gibi akaryakıt almak istedim. Pompacı arkadaş 'Benzin satışı yok, depolar boş, sonra gelin' dedi. Ben de konunun kendisiyle ilgili olmadığını, istasyon yetkilisini çağırmasını söyledim. Kimse gelmedi. Tam zammın yapılacağı gün bu tür bir uygulama yapılması fırsatçılık. Bu markaya yakışmadı."

Gerekli işlemler yapılacak

İddialara konu olan markalardan alınan görüşlerde de, gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilerek "Bizler büyük yatırımlarla binlerce kişiye istihdam sağlayan şirketleriz. Yapılan bu fırsatçılığı önlemek adına gerekli girişimlerde bulunacağız. Franchise sistemi ile yürüyen bir sektör oluştu. Tüm denetimleri günü gününe yapsak da, bazı fırsatçılara engel olmak mümkün değil" denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kocaeli'de korkunç olay! Sevgilisini öldürüp ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı
Foto Galeri Kocaeli'de korkunç olay! Sevgilisini öldürüp ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
'Muz yeme' paylaşımları! 11 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı
'Muz yeme' paylaşımları! 11 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Veyis Baysal videosu olay oldu sanal seks görüntüleri kumpas dedi
Veyis Baysal videosu olay oldu sanal seks görüntüleri kumpas dedi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas TBMM Başkanı Şentop’u ziyaret etti
Galatasaray Başkanı Burak Elmas TBMM Başkanı Şentop’u ziyaret etti
Fatih Altaylı'nın erken seçim yazısı dikkat çekti: Gerekirse dibini görelim
Fatih Altaylı'nın erken seçim yazısı dikkat çekti: Gerekirse dibini görelim
Ferhat Gündoğdu aslen nereli evli mi eşi ve çocukları var mı?
Ferhat Gündoğdu aslen nereli evli mi eşi ve çocukları var mı?
Alçı'dan Yeniçağ ve Cumhuriyet'e: Batı düşmanlığının en ileri versiyonlarını sergilemediniz mi?
Alçı'dan Yeniçağ ve Cumhuriyet'e: Batı düşmanlığının en ileri versiyonlarını sergilemediniz mi?
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir aslen nereli kaç yaşında?
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir aslen nereli kaç yaşında?
Otobüste maske takmadığı için tartıştığı kişinin silahla yaraladığı yolcu o anları anlattı
Otobüste maske takmadığı için tartıştığı kişinin silahla yaraladığı yolcu o anları anlattı
Instagram fenomenlere açtığı o özelliği herkes için açıyor
Instagram fenomenlere açtığı o özelliği herkes için açıyor
Tutuklanan öğretim üyesinin ifadesi çıktı! "Bütün evraklarım ve belgelerim yasal"
Tutuklanan öğretim üyesinin ifadesi çıktı! "Bütün evraklarım ve belgelerim yasal"