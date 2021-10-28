Veyis Baysal videosu olay oldu sanal seks görüntüleri kumpas dedi

Aksaray’ın Yeşilova Beldesi’nin MHP’li Belediye Başkanı Veyis Baysal'a ait olduğu ileri sürülen sanal seks videosu olay oldu. Sosyal medyaya yayılan video sonrasında Veyis Baysal kumpas, ben değilim dedi. Peki kimdir Veyis Baykal, aslen nereli, evli mi eşi çocukları var mı?

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Aksaray’ın Yeşilova Beldesi’nin MHP’li Belediye Başkanı Veyis Baysal'a ait olduğu iddia edilen makam odasında sanal seks videosu günün konusu oldu, o video sosyal medyaya düştü. Videonun yayılması üzerine tepkiler çoğ gibi büyürken Veyis Baysal o görüntüdeki kişi ben değilim, yüzümü almışlar videoya koymuşlar, kumpas dedi. Skandal videonun ardından Veyis Baysal'ın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Veyis Baysal, kaç yaşında, aslen nereli, eşi ve çoçukları var mı?

Yayınlanan görüntüler hakkında konuşan Belediye Başkanı Baysal, görüntülerin sahte olduğunu savunarak, “Videonun nasıl sızdığını bilmiyoruz. Ama bir kumpas söz konusu burada. Sizi bir dakikada alıp başkası yerine koyuyorlar, oradaki kişi ben değilim. Bir görüntülü görüşme de değil haliyle. Tamamıyla bir kumpastı” diye konuştu.

Kumpas Hollanda üzerinden kuruldu

Olayla ilgili olarak savcılığa “Özel hayatın gizliliği ihlalinden” suç duyurusunda bulunduğunu belirten Baysal, “Suç duyurusunda bulunduk, özel hayatın gizliliğinin ihlalinden ve bize yapılanın kumpas olduğuna dair suç duyurusunda bulunduk. Fakat kimin yaptığını bilemiyoruz ki. Kimseyi zan altında bırakamayız. Ancak emniyetin verdiği bilgiye göre kaynak Hollanda” ifadelerini kullandı.

MHP istifasını istedi

MHP Genel Merkezi tarafından istifası istenen Baysal’a bu talebi MHP Aksaray İl Başkanı Mustafa Çölkesen’in ilettiği öne sürüldü. Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal, “Zamanı gelirse, istifa etmem gerekirse partimize zarar vermemek için istifa ederim. Bu benim şahsıma yapılan bir olay. Niye partim veya başkaları zor duruma düşsün” dedi.