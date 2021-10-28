'Muz yeme' paylaşımları! 11 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Sokak röportajı sırasında bir kişinin "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi üzerine Suriye uyruklu bazı kişilerin sosyal medyadan muz yeme görüntüsünü paylaşmasının ardından harekete geçildi. Polis ekipleri 11 Suriye uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası Suriye uyruklu olduğu tespit edilen kişilerin, provakatif amaçlı bu söyleme karşı sosyal medyada 'muz yeme' görüntüsü paylaştığı tespit edildi.

Ekipler video paylaşan şüphelilerin bulunduğu adreslere baskın düzenledi. Baskında 11 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin emniyette "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Aşağılama" suçunda işlem yapılmasının ardından İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.