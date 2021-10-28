Doktor tavsiyesi liderlik getirdi! Bioxcin ihracatını katladı

Türkiye bir yandan saç ekiminde rekorlar kırarken bir yandan da saç dökülmesini azaltan/saçı güçlendiren veya yeni saç oluşumuna katkı sağlayan ürünlerde liderliğe oynuyor. Saygın araştırma şirketi Akademetre’nin 100 dermatolog ile yüz yüze yaptığı araştırmada Bioxcin en çok tercih edilen marka oldu.

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Türkiye sağlık turizminde her geçen yıl pazar payını artırmaya devam ederken, saç ekiminde ise son 10 yılda dünyanın lideri olmayı başardı. 2019’da saç ekimi için Türkiye’ye 500 bini aşkın kişi gelirken, bu kişilerden 1 milyar 494 milyon dolar ciro elde edildi. 2020’de ise pandemi ortamına rağmen saç ektirmek için gelen kişi sayısı 650 bini, ciro ise 1 milyar 950 milyon doları aştı. Saç ekimi ve sağlığında dünya lideri olan Türkiye pazarında, dermatologlar ile yapılan ankette ise saç ekimi sonrası en çok güvenilen marka Bioxcin oldu.



Saygın araştırma şirketi Akademetre’nin bağımsız araştırmasına göre; saç derisindeki iyileşmeden sonra eklenen köklerin güçlenmesi adına hastalarına saçı güçlendiren ve yeni saç oluşumuna katkı sağlayan ürün öneren 100 dermatolog’dan 90’ının tercihi Bioxcin oldu. 16 Ağustos-29 Eylül arasında yapılan çalışmada Bioxcin, rakiplerinin açık ara önüne geçmeyi başardı. Bioxcin markasının önerilme nedenleri arasında ‘saç dökülmesine karşı etkili olması’, ‘saç tellerini hasarlardan koruması’ ve ‘saçları beslemesi’ ön plana çıktı. Bioxcin’in fiyat konusunda rakiplerine göre daha erişilebilir olması da tercihlerde öne çıkmasını destekledi.



2005 yılından bu yana satış rekorları kırıyor

2002 yılında tamamen yerli sermaye ile kurulan Biota Laboratuvarları’nın bünyesinde 2005 yılında Ar-Ge çalışmaları sonrası ortaya çıkan Bioxcin’in, eczane pazarında o günden bu yana lider olmayı başardığını ifade eden Biota Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Dündar, “Biota çatısı altında bulunan en köklü markalarımız arasında Bioxcin yer alıyor. 2005’te yoğun Ar-Ge çalışmalarımız ve testlerimiz sonrasında ortaya çıkardığımız Bioxcin hem doğal etken maddeleriyle, hem fiyat erişebilirliğiyle hem de sağladığı gerçek ve etkin fayda ile ülkemizde eczane pazarının lideri durumunda. Bunun yanı sıra bir çok ülkeye ürünümüzün ihracatını da gerçekleştiriyoruz. Söz konusu ankette Bioxcin’in dermatologlar tarafından en çok güvenilen ve tavsiye edilen marka olması bizi şaşırtmadı ama gururlandırdı. Bundan sonra da hem dermatologların hem de saç problemi yaşayan tüketicilerimizin en çok güvendiği marka olmayı sürdüreceğiz. Doğal, yenilikçi ve inovatif ürün gamımızı da geliştirmeye devam edeceğiz” sözlerini kullandı.



Saç ekimi rekora koşarken, Bioxcin ihracatı arttı

65 ülkeye ihracatı da yapılan Bioxcin’in en büyük avantajının doktor tavsiyesi olduğunu söyleyen Cihat Dündar, “Bizim en önemli paydaşımız doktorlar. Zira tüm ürünlerimizde olduğu gibi Bioxcin’de de etken madde çok önemli. Doğal ve etkin içeriğimiz var olan saçları korumada ve dökülmesine engel olmada, saç ekiminden sonra da saçların gür çıkmasında çok iyi sonuçlar veriyor. Bu başarı da dermatologlar tarafından takdir ediliyor. Bu başarı da bizim ihracatımızı artıyor” diye konuştu.