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Emine Şenlikoğlu 'Adam kızıyla evlenebilir' sözlerine açıklık getirdi

İlahiyatçı yazar Emine Şenlikoğlu, gündem olan "Ateizm ve deizm hayvanlık âlemi gibidir. Deizmde bir adam kızıyla evlensin hiçbir sakınca yoktur" sözlerinin çarpıldığını öne sürerek açıklama yaptı.

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İlahiyatçı yazar Emine Şenlikoğlu, gündem olan “Ateizm ve deizm hayvanlık âlemi gibidir. Deizmde bir adam kızıyla evlensin hiçbir sakınca yoktur” sözlerinin çarpıldığını öne sürerek “Ben, deist ve ateist anne babasıyla evlenebilir demedim. Birileri evlense deizm ve ateizmde bu konuyla ilgili yasağın olmadığını söyledim" dedi.

Şenliklioğlu, 9 Ekim’de katıldığı ‘Karınca Sarayı’ isimli YouTube kanalındagazeteci İrem Beyhan’ın sorularını yanıtladığı programda "Ateizmi öldürdük biz. Şimdi deizmi öldüreceğiz az kaldı. Çünkü ateizm çok mantıksız. Baktılar ateizm bitiyor, deizmi hortlattılar. Dinsiz de demiyorlar, deist diyorlar. Dinsizlik halkımızda kötü bir isimle anılır ya gençler sıcak baksın diye deist diyorlar. Ateizm ve deizm hayvanlık âlemi gibidir. Deizmde bir adam kızıyla evlensin hiçbir sakınca yoktur… Ama senin inandığın inanç buna karşı değil. Her deist, inançsız kötü olacak; annesi babası ile nikâhı kabul edecek öyle bir şey yok. Deizmde ahlak yoktur. Deizmin ateizmin kendisi bozuk” demişti.

Açıklamaları gündem olan Şenlikoğlu, yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamada sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

Emine Şenlikoğlu, şunları söyledi:
“Ben, ‘Ateist veya deistler anneleriyle evlenebilir.’ demişim. Bir haber sitesi çarpıtıp haber yapmış, çakallar da kapmışlar. Bu çarpıtanlar artık utanmalılar. Özellikle belirttim ki; ‘Ateist veya deistler bunu yaparlar demiyorum ama evlenen olsa ateizm ve deizmde yasak yoktur. Anne baba ve evlatla evlenilmez yasağı dinlerden gelir’i belirttim. Peki söylediğim yalan mı? İspat etsinler özür dileyeceğim. Konu deist veya ateist değil Deizm ve Ateizm’dir.”

'Laiklikte de böyle durum, yasak yok'

Çarpıtılan sözün doğru anlaşılması için konuyu tekrarlayan Emine Şenlikoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben, deist ve ateistin anne babasıyla evlenebilir demedim. Birileri evlense deizm ve ateizmde bu konuyla ilgili yasağın olmadığını söyledim. Erkek erkeğe evleniyorlar, yasak var mı? Laiklikte de böyle durum, yasak yok.”

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