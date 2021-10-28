Ahmet Kaya ne zaman öldü kaç yaşındaydı Ahmet Kaya ölüm nedeni nedir?

Şarkıları ile bir döneme damga vuran ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın bugün doğum günü. Aslen Malatyalı olan Ahmet Kaya 1957 yılında doğdu. 43 yaşında Paris'te kalp krizi geçirerek ölen Ahmet Kaya sosyal medyada bugün gündem oldu. Peki Ahmet Kaya kimdir, eşi kimdir, çocukları var mı?

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Bir döneme şarkılarıyla damga vuran ünlü sanatçı doğum gününde sosyal medyada gündem oldu. Ahmet Kaya kimdir? Ahmet Kaya nerelidir? Ahmet Kaya nasıl öldü? Ahmet Kaya kaç yaşında öldü? Ahmet Kaya nerede öldü? gibi sorular internette aranmaya başladı.

Gülten Kaya ile evli olan Ahmet Kaya'nın Melis Kaya, Çiğdem Kaya adında 2 kızı vardır.

Ahmet Kaya kimdir: Ahmet Kaya, 1957 yılında Malatya'da Kürt kökenli bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslen Adıyamanlıdır. Babası Sümerbank dokuma fabrikasında çalışan bir işçiydi. İlkokulu Malatya'da okudu. Müzikle altı yaşında babasının hediye ettiği bağlama ile tanıştı. Okuldan geri kalan zamanlarında plak ve kaset satan bir dükkânda çalışmaya başladı. Ailesinin geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle 1972'de İstanbul Kocamustafapaşa'ya göç ettiler ve okulu bırakmak zorunda kaldı. İşportacılık ve çeşitli işyerlerinde çıraklık yaptı. Bu dönemde küçük bir yerleşim yerinden büyük bir şehre taşınmanın ve alışmanın sıkıntılarını yaşadı.

Ahmet Kaya nasıl öldü: Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000'de, Hoşçakalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 17 Kasım 2000'de 30.000'in üzerinde kişinin katıldığı törenle Paris'in Père Lachaise Mezarlığı 71. bölüme defnedildi.

Sahnede çatal bıçak fırlatma olayı: Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derneği'nin 10 Şubat 1999'de düzenlediği "Yılın En İyi 10 Müzik Yıldızı Yarışması" ödül töreninde "Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum" demişti.

Bunun üzerine Serdar Ortaç sahneye çıkıp Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını değiştirerek "Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil / Atatürk yolunda tüm Türkiye / bu vatan bizim / ellerin değil" şeklinde okumuş, ardından 10. Yıl Marşını söylemişti. Salondakiler Ahmet Kaya'yı protesto etmiş, hatta çatal bıçak fırlatanlar olmuştu.

Bu olayın ardından Ahmet Kaya, yurtdışına gitmeyi tercih etmiş ve 16 Kasım 2000 sabahı geçirdiği bir kalp krizi sonucu Paris'te hayatını kaybetmişti.