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İstanbul'da yarın bu yollar kapalı! Alternatif yolları İstanbul Valiliği duyurdu! Yola çıkmadan önce dikkat

İstanbul'da yarın bu yollar kapalı! Alternatif yolları İstanbul Valiliği duyurdu! Yola çıkmadan önce dikkat

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programları kapsamında geçici olarak kapanacak yollar ve alternatif güzergâhları duyurdu.

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Cumhuriyet Koşusu için araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar

01:00/07:00 (Stant kurulumu için ) ile 13:00-17:00 saatleri arasında

Galata Köprüsü (01:00/07:00 ile 13:00/17:00 saatleri arasında Karaköy Meydan Sirkeci istikameti

Eminönü - Karaköy istikameti saat 13.00-16.00 arasında kapatılacak

13:00-16:00 saatleri arasında

*Reşadiye Caddesi

*Ragıp Gümüşpala Caddesi Kuzey-Güney Sobacılar Mevki ile Sirkeci ışıklar arası

*Kennedy Caddesi, Sirkeci ışıklar ile Cankurtaran ışıklar arası sahil yolu kuzey güney

*Bab-ı Ali Caddesi

*Ankara Caddesi

*Piyer Loti Caddesi

*Klodfarer Caddesi

*Boyacı Ahmet Sokak

*Peykhane Caddesi

*Üçler Sokak

*Kabasakal Caddesi

Bu yollara bağlantılı olan yarış güzergâhı üzerindeki cadde, sokak ve otopark çıkışları trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar

-Sobacılar ışıklardan Unkapanı istikameti (Ragıp Gümüşpala Caddesi)

-Atatürk Köprüsü (Unkapanı)

-Sahil Güney Kennedy Caddesi’nden gelen akım Cankurtaran ışıklardan sahil kuzeye geri yönlendirilecek

-Kadırga Limanı Caddesi

-Haliç Köprüsü

-Necatibey Caddesi

-Perşembe Pazarı Caddesi

-Kameralı Caddesi

Törenler için kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar

(Kapama saati 06.00-14.00)

1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.

2- D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

3-10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

4 - Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri

5- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

6- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

7- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

8- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

9- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

10- Ordu Caddesi’den ve Atatürk Bulvarı’ndan girişler

11- Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri

12- Hal yol güneyden gelip Vatan Caddesi girişleri

13- Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak

Alternatif Yollar

1- Turgut Özal Millet Caddesi

2- Fevzipaşa Caddesi

3- Atatürk Bulvarı

4- Sahil Kennedy Caddesi


Kadıköy Kaymakamlığı organizesindeki 29 Ekim kutlamaları kapsamında kapatılacak yollar (10.00- 12.00)

1- Bağdat Caddesi (Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi kesişiminden Kızıltoprak Fener Kalamış Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve. Sokaklar

2-Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi

Alternatif yollar

1- Fahrettin Kerim Gökay Caddesi

2- Şemsettin Günaltay Caddesi

3- D-100 Karayolu

Yol kapatma saati 09.00 -12.00 Kadıköy Belediye Başkanlığı organizesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 29 Ekim 2021 saat 19.0 itibarıyla Bağdat Caddesi Suadiye ışıklar ile Caddebostan iskele sokak arasında yapılacak fener alayı nedeniyle kapatılacak yollar


1- Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kesişiminden Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi keşimine kadar olan kısım) ve bu güzerg3aha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Alternatif yollar

1- Fahrettin Kerim Gökay Caddesi

2- Şemsettin Günaltay Caddesi

3- D-100 Karayolu

-16:00'dan yürüyüş etkinliği bitimine kadar


Şişli 29 Ekim Fener Alayı yürüyüşü ile alakalı kapatılacak ve alternatif yollar

Kapanacak yollar

1- Şişli Camii'nden Harbiye Askeri Müze kavşağına kadar Halaskargazi Caddesi Taksim istikametine kapatılacak

2- Vali Konağı Caddesi Harbiye Askeri Müze Kavşağı'ndan Adli İpekçi Caddesi başına kadar 

Alternatif yollar

1- Abide-i Hürriyet Caddesi

2- Halaskargazi Caddesi Şişli istikameti 

3- Taşkışla Caddesi 

Kapama saati 17.00

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