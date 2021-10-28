İstanbul'da yarın bu yollar kapalı! Alternatif yolları İstanbul Valiliği duyurdu! Yola çıkmadan önce dikkat

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programları kapsamında geçici olarak kapanacak yollar ve alternatif güzergâhları duyurdu.

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Cumhuriyet Koşusu için araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar

01:00/07:00 (Stant kurulumu için ) ile 13:00-17:00 saatleri arasında

Galata Köprüsü (01:00/07:00 ile 13:00/17:00 saatleri arasında Karaköy Meydan Sirkeci istikameti

Eminönü - Karaköy istikameti saat 13.00-16.00 arasında kapatılacak

13:00-16:00 saatleri arasında

*Reşadiye Caddesi

*Ragıp Gümüşpala Caddesi Kuzey-Güney Sobacılar Mevki ile Sirkeci ışıklar arası

*Kennedy Caddesi, Sirkeci ışıklar ile Cankurtaran ışıklar arası sahil yolu kuzey güney

*Bab-ı Ali Caddesi

*Ankara Caddesi

*Piyer Loti Caddesi

*Klodfarer Caddesi

*Boyacı Ahmet Sokak

*Peykhane Caddesi

*Üçler Sokak

*Kabasakal Caddesi

Bu yollara bağlantılı olan yarış güzergâhı üzerindeki cadde, sokak ve otopark çıkışları trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar

-Sobacılar ışıklardan Unkapanı istikameti (Ragıp Gümüşpala Caddesi)

-Atatürk Köprüsü (Unkapanı)

-Sahil Güney Kennedy Caddesi’nden gelen akım Cankurtaran ışıklardan sahil kuzeye geri yönlendirilecek

-Kadırga Limanı Caddesi

-Haliç Köprüsü

-Necatibey Caddesi

-Perşembe Pazarı Caddesi

-Kameralı Caddesi

Törenler için kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar

(Kapama saati 06.00-14.00)

1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.

2- D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

3-10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

4 - Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri

5- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

6- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

7- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

8- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

9- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

10- Ordu Caddesi’den ve Atatürk Bulvarı’ndan girişler

11- Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri

12- Hal yol güneyden gelip Vatan Caddesi girişleri

13- Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak

Alternatif Yollar

1- Turgut Özal Millet Caddesi

2- Fevzipaşa Caddesi

3- Atatürk Bulvarı

4- Sahil Kennedy Caddesi



Kadıköy Kaymakamlığı organizesindeki 29 Ekim kutlamaları kapsamında kapatılacak yollar (10.00- 12.00)

1- Bağdat Caddesi (Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi kesişiminden Kızıltoprak Fener Kalamış Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve. Sokaklar

2-Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi

Alternatif yollar

1- Fahrettin Kerim Gökay Caddesi

2- Şemsettin Günaltay Caddesi

3- D-100 Karayolu

Yol kapatma saati 09.00 -12.00 Kadıköy Belediye Başkanlığı organizesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 29 Ekim 2021 saat 19.0 itibarıyla Bağdat Caddesi Suadiye ışıklar ile Caddebostan iskele sokak arasında yapılacak fener alayı nedeniyle kapatılacak yollar



1- Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kesişiminden Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi keşimine kadar olan kısım) ve bu güzerg3aha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Alternatif yollar

1- Fahrettin Kerim Gökay Caddesi

2- Şemsettin Günaltay Caddesi

3- D-100 Karayolu

-16:00'dan yürüyüş etkinliği bitimine kadar



Şişli 29 Ekim Fener Alayı yürüyüşü ile alakalı kapatılacak ve alternatif yollar

Kapanacak yollar

1- Şişli Camii'nden Harbiye Askeri Müze kavşağına kadar Halaskargazi Caddesi Taksim istikametine kapatılacak

2- Vali Konağı Caddesi Harbiye Askeri Müze Kavşağı'ndan Adli İpekçi Caddesi başına kadar

Alternatif yollar

1- Abide-i Hürriyet Caddesi

2- Halaskargazi Caddesi Şişli istikameti

3- Taşkışla Caddesi

Kapama saati 17.00