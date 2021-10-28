İstanbul'da yarın bu yollar kapalı! Alternatif yolları İstanbul Valiliği duyurdu! Yola çıkmadan önce dikkat
İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programları kapsamında geçici olarak kapanacak yollar ve alternatif güzergâhları duyurdu.Abone ol
Cumhuriyet Koşusu için araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar
01:00/07:00 (Stant kurulumu için ) ile 13:00-17:00 saatleri arasında
Galata Köprüsü (01:00/07:00 ile 13:00/17:00 saatleri arasında Karaköy Meydan Sirkeci istikameti
Eminönü - Karaköy istikameti saat 13.00-16.00 arasında kapatılacak
13:00-16:00 saatleri arasında
*Reşadiye Caddesi
*Ragıp Gümüşpala Caddesi Kuzey-Güney Sobacılar Mevki ile Sirkeci ışıklar arası
*Kennedy Caddesi, Sirkeci ışıklar ile Cankurtaran ışıklar arası sahil yolu kuzey güney
*Bab-ı Ali Caddesi
*Ankara Caddesi
*Piyer Loti Caddesi
*Klodfarer Caddesi
*Boyacı Ahmet Sokak
*Peykhane Caddesi
*Üçler Sokak
*Kabasakal Caddesi
Bu yollara bağlantılı olan yarış güzergâhı üzerindeki cadde, sokak ve otopark çıkışları trafiğe kapatılacak.
Alternatif yollar
-Sobacılar ışıklardan Unkapanı istikameti (Ragıp Gümüşpala Caddesi)
-Atatürk Köprüsü (Unkapanı)
-Sahil Güney Kennedy Caddesi’nden gelen akım Cankurtaran ışıklardan sahil kuzeye geri yönlendirilecek
-Kadırga Limanı Caddesi
-Haliç Köprüsü
-Necatibey Caddesi
-Perşembe Pazarı Caddesi
-Kameralı Caddesi
Törenler için kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar
(Kapama saati 06.00-14.00)
1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.
2- D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
3-10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
4 - Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri
5- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
6- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
7- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
8- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
9- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
10- Ordu Caddesi’den ve Atatürk Bulvarı’ndan girişler
11- Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri
12- Hal yol güneyden gelip Vatan Caddesi girişleri
13- Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak
Alternatif Yollar
1- Turgut Özal Millet Caddesi
2- Fevzipaşa Caddesi
3- Atatürk Bulvarı
4- Sahil Kennedy Caddesi
Kadıköy Kaymakamlığı organizesindeki 29 Ekim kutlamaları kapsamında kapatılacak yollar (10.00- 12.00)
1- Bağdat Caddesi (Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi kesişiminden Kızıltoprak Fener Kalamış Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve. Sokaklar
2-Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi
Alternatif yollar
1- Fahrettin Kerim Gökay Caddesi
2- Şemsettin Günaltay Caddesi
3- D-100 Karayolu
Yol kapatma saati 09.00 -12.00 Kadıköy Belediye Başkanlığı organizesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 29 Ekim 2021 saat 19.0 itibarıyla Bağdat Caddesi Suadiye ışıklar ile Caddebostan iskele sokak arasında yapılacak fener alayı nedeniyle kapatılacak yollar
1- Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kesişiminden Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi keşimine kadar olan kısım) ve bu güzerg3aha çıkan tüm cadde ve sokaklar
Alternatif yollar
1- Fahrettin Kerim Gökay Caddesi
2- Şemsettin Günaltay Caddesi
3- D-100 Karayolu
-16:00'dan yürüyüş etkinliği bitimine kadar
Şişli 29 Ekim Fener Alayı yürüyüşü ile alakalı kapatılacak ve alternatif yollar
Kapanacak yollar
1- Şişli Camii'nden Harbiye Askeri Müze kavşağına kadar Halaskargazi Caddesi Taksim istikametine kapatılacak
2- Vali Konağı Caddesi Harbiye Askeri Müze Kavşağı'ndan Adli İpekçi Caddesi başına kadar
Alternatif yollar
1- Abide-i Hürriyet Caddesi
2- Halaskargazi Caddesi Şişli istikameti
3- Taşkışla Caddesi
Kapama saati 17.00