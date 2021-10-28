Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara AKM Millet Bahçesi'ni açtı! İstanbul için müjde verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Müjde vermek istiyorum' diyerek İstanbul için Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne dönüşmesi için ihalenin yapılacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kurulacağını, ihalenin yıl sonuna kadar gerçekleştirileceğini bildirdi.

ANKARA'da Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olan içinde millet kıraathanesi, konferans salonu, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı sunan AKM Millet Bahçesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta vatandaşlara hitap ediyor. Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Dev bir projenin en önemli kısımlarından birini oluşturan Millet Bahçesi toplamda 700 bin metrekarelik bir alan üzerinde kuruldu. Başkent Millet Bahçemiz her yaştan insanımıza hitap eden alanlara sahiptir.

Amacımız Selçukludan Osmanlı'ya, Osmanlıdan günümüze ulaşan şehircilik kültürümüzün en güzel örneklerini burada ihya etmek yaşatmaktır. Her millet bahçemiz Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerimizin en değerli bir mekanı olarak tasarlanıp hazırlanmaktadır. Bu simge mekanı da aynı anlayışla ülkemize kazandırdık.

İnşallah 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır.

Açılış töreninin ardından 4 gün boyunca burası konserler, söyleşiler, at binme, ok atma yarışmaları gibi etkinliklerle adeta festival alanına dönüşecektir.

İstanbul Atatürk Havalimanı için ihale yapılacak

Bu vesileyle müjde vermek istiyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı'na da bir millet bahçesi kuruyoruz. Bu yıl sonunda ihaleye çıkıyoruz.

Dünya Bankası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla Türkiye'ye kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız.

AKM Millet Bahçesi'nin özellikleri

AKM Millet Bahçesi'nin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan, 35 bin 700 metrekaresi ise kapalı alanlardan oluşacak. Böylece, Millet Bahçesi'nin yaklaşık yüzde 95'i yeşil ve açık alanlarla donatılacak.

Millet Bahçesi'ne 58 türden 8 bin 800 ağaç, 63 türden 190 bin 276 çalı, 6 türden 5 bin 328 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek dikilecek.

Sanat atölyeleri, sağlık merkezlerinin de bulunacağı Millet Bahçesi'nde, kurulacak "Zipcoaster"da da eğlenceli anlar yaşanacak.

Vatandaşlar, millet bahçesini 2,7 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren nostaljik tramvayla gezebilecek.