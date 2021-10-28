Anaokulu velileri mesajla uyardı! Çocuklara kalın kazak giydirelim, tasarruf amaçlı kalorifer yakılmıyor

BURDUR’da hayırsever bir iş insanı tarafından yaptırılan Yıldız Güral Kızılay Anaokulu tasarruftan dolayı kaloriferlerin yakılmadığı konusunda öğretmen tarafından velilere Whatsapp gurubundan bildirildi. Mesajda “Sayın Velilerim çocuklara kalın kazak giydirelim, tunik falan. Sınıf soğuk tasarruf amaçlı kalorifer yanmıyor” denildi.

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Burdur'da anaokulunun WhatsApp grubundan vililere gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı. Mesajda, soğuyan havaya rağmen tasarruf amacıyla anaokulunun kaloriferlerinin yakılmadığı belirtilen mesajda "Sayın velilerim çocuklara kalın kazak giydirelim, tasarruf amaçlı kalorifer yakılmıyor" ifadelerine yer verildi.

Sözcü'nün haberine göre, olaya tepki gösteren CHP Burdur Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek, şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde rastgele elimize geçen bir Whatsapp mesajı bizleri hayrete düşürdü. Whatsapp mesajı bir anaokulu öğretmenin tamamen iyi niyetiyle öğrenci velilerine attığı bir mesajdı. Fakat mesajın içeriği bizi hayrete düşürdü."

Öğrenci velilerine ulaştık doğruladılar

"Mesajda okula gönderilen anaokulu öğrencilerinin sıkı giydirilmesi, kazak ve tunik şeklinde kalın giysiler ile okula gönderilmesi zira okulda kaloriferlerin tasarruf amaçlı yakılmadığı yazıyordu. Bizler de olur ya belki yanlış bir bilgidir diyerek konuyu biraz araştırmak ve bilgi almak istedik. Bu okulun Burdur'da özel bir hayırsever aracılığı ile yaptırılan Yıldız Güral Kızılay Anaokulu olduğunu öğrendik daha sonra burada öğrencisi olan velilere ulaşmaya çalıştık ve gerçekten kaloriferlerin yanmadığını öğrendik."

Öğrenciler sık sık hasta oluyormuş

"Durumu sosyal medya hesaplarımızdan gündeme taşıdığımızda ise yapılan yorumlarda okul velilerinden bazılarının çocuklarının sık sık hasta olmasının sebebinin de bu olduğunu belirttiklerini, hatta pandemi dolayısıyla hijyen malzemelerini velilerin kendilerinin aldığını ama yine de buna rağmen 80 lira gibi bir aidat toplandığı bilgilerine de ulaştık."

Tasarruf fakir fukaranın üzerinden yapılıyor

Ülkeyi yönetenler toplantılarında ejder meyveli smoothielarını yudumlayıp, yüzlerce araçlık konvoylar ile gezerken, altın varaklı koltuklarda oturup, yüzbinlerce dolarlık saatleri ve çantaları ile milyon dolarlık uçaklarında uçup, saraylarında sefa sürerlerken ‘İtibardan tasarruf olmaz' diyorlar. Tasarrufu fukara halkın üzerinden yaparak saltanatlarına devam ederek, yandaşları ile bir elleri yağda, bir elleri balda günlerini gün ediyorlar."

“Öğretmen üzerinde baskı kurulmaya çalışılıyor”

“Fakat gerçek itibarın eğitimde, çocuklarımıza sağladığımız konforda olduğunu bilmiyorlar” diyen Başkan Şimşek; “Dün yaşanan olay sonrasında çıkıp iki satır açıklama yapmak yerine yetkililer gece apar topar veli grubuna bu mesajın hangi öğretmen tarafından atıldığını araştırmaya başlamış, Öğretmen üzerinde baskı kurmaya, hakkında soruşturma açılmaya çalışıldığı bilgisine de ulaştık. Likayatı olmayan yöneticilerden de anca bu beklenirdi. Buradan şunu belirtmek isterim ki bu mesajı atan öğretmen tamamen insani duyguları ile bu mesajı velilere göndermiş ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı düşünmüştür. Hakkında soruşturma açılması gereken kişi öğretmen değil Milli Eğitim yetkilileri ile ilin yöneticileridir” ifadesini kullandı.