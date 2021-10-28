BIST 1.522
DOLAR 9,55
EURO 11,11
ALTIN 553,37
HABER /  DÜNYA

Çin, Sırbistan'da hızlı tren demir yolu inşasına devam edecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çin, Sırbistan'da hızlı tren demir yolu inşasına devam edecek

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Sırbistan ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek Çin'in Sırbistan'da Macaristan sınırına yapılan hızlı tren demir yolu inşaatının devamını üstlendiğini söyledi.

Abone ol

Yi, başkent Belgrad'daki temasları kapsamında, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi.

Vucic, Çin ile oldukça iyi bir iş birliği yürüttüklerini vurgulayarak "İlişkilerimiz çoğu zaman çelik gibi şeklinde nitelendiriliyor. Bunda da yanlışlık payı yok." dedi.

Yi de Sırbistan ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduklarını belirterek Çin'in Sırbistan'da Macaristan sınırına yapılan hızlı tren demir yolu inşaatının devamını üstlendiğini kaydetti.

Belgrad-Novi Sad güzergahının devamı olan ve Sırbistan'ın Macaristan sınırına uzanan 108 kilometrelik demir yolu hattının inşaatı için Sırp makamlardan izin çıktığını aktaran Yi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "derin dostluklara" saygı duyduğunu dile getirdi.

Yi liderliğindeki Çin heyeti daha sonra Sırp bakanlarla bir araya geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı ağabeyi için annesiyle nöbette
Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı ağabeyi için annesiyle nöbette
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara AKM Millet Bahçesi'ni açtı! İstanbul için müjde verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara AKM Millet Bahçesi'ni açtı! İstanbul için müjde verdi
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı! Alternatif yolları İstanbul Valiliği duyurdu! Yola çıkmadan önce dikkat
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı! Alternatif yolları İstanbul Valiliği duyurdu! Yola çıkmadan önce dikkat
Düzce'de gören şaştı kaldı! Bu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu
Düzce'de gören şaştı kaldı! Bu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu
Merkez Bankası enflasyon beklentisini 4 puan artırdı dolar tekrar yükselişe başladı
Merkez Bankası enflasyon beklentisini 4 puan artırdı dolar tekrar yükselişe başladı
Emine Şenlikoğlu 'Adam kızıyla evlenebilir' sözlerine açıklık getirdi
Emine Şenlikoğlu 'Adam kızıyla evlenebilir' sözlerine açıklık getirdi
İstanbul'da kedi beslemek istemişti! Acı haber geldi: Bodrum katında...
İstanbul'da kedi beslemek istemişti! Acı haber geldi: Bodrum katında...
Kömüre peş peşe iki zam! Önce yüzde 15 şimdi yüzde 22
Kömüre peş peşe iki zam! Önce yüzde 15 şimdi yüzde 22
Ahmet Kaya ne zaman öldü kaç yaşındaydı Ahmet Kaya ölüm nedeni nedir?
Ahmet Kaya ne zaman öldü kaç yaşındaydı Ahmet Kaya ölüm nedeni nedir?
Doktor tavsiyesi liderlik getirdi! Bioxcin ihracatını katladı
Doktor tavsiyesi liderlik getirdi! Bioxcin ihracatını katladı