Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı denilen isim kulislere sızdı

Siyaset kulislerinde CHP'nin 2023'te yapılacak başkanlık seçimine aday olarak göstereceği partisiz ismin eski Coca Cola CEO'su Muhtar Kent olduğu ileri sürüldü.

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CHP'nin dolasıyla Millet İttifakı'nın 2023'teki başkanlık seçiminde adayı kim olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı belli değil.

Millet İttifakı'nın ikinci büyük partisi İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı CHP'nin aday göstermesi durumunda destekleyeceklerini açıkladı.

İttifakın adayının partili mi partisiz mi olmasının daha doğru olacağı tartışılırken gazeteci Emin Çapa, Kılıçdaroğlu'nun adayının kimsenin tahmin etmediği birisi olduğunu aldığı kulis bilgilerine dayanarak isim vermeden ama tarif ederek açıkladı.

Halk TV programcısı Emin Çapa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen" bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde çalışmalar yürüttüğünü öne sürdü.

"Ben ciddi bir şok yaşadım, henüz emin değilim"

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Çapa'nın "Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım, henüz emin değilim" dediği ismi CHP liderinin onayı olmadan açıklayamayacağını söyledi.

Dün bu paylaşımları yapan Çapa, bugün katıldığı bir tv programında adayın partilerle bağı olmayan, yurtdışında iş yapmış başarılı bir CEO olduğunu söyledi. Borsatek'in haberine göre; Çapa'nın işaret ettiği ismin Muhtar Kent olduğu iddia edildi.

Aynı zamanda ABD vatandaşı

Ancak CHP'li kaynaklar, Çapa'nın kulis paylaşımında tarif edilen kişi Muhtar Kent olsa da bunun henüz olgunlaşmış bir durumda olmadığını belirtiyor. Kent ile ilgili önemli başka bir nokta ise Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ABD vatandaşı olması

Muhtar Kent kimdir?

Tarsus Amerikan Koleji'ni ve İngiltere Hull Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirdi. 1978 yılında Coca Cola'ya girdi. 1999 yılına kadar bu şirkette çeşitli görevlerde bulundu. 1999 ile 2005 yıllar arasında Efes Pilsen grubunda görev aldı. 2005 yılında Coca Cola Kuzey Asya, Avrasya ve Orta doğu grup başkanı oldu. 1 Temmuz 2008'de Nevill Isdell'ın yerini alarak Coca-Cola'nın CEO'su görevine atanmıştır. 23 Nisan 2009 tarihinde Coca-Cola'nın Atlanta Merkezinde yapılan chairman seçimlerinde kurul üyelerinin oylarıyla Neville Isdell'in yerini alarak CEO ve chairman olarak devam etti.

Aralık 2016'da Coca-Cola, Kent'in Mayıs 2017'de CEO'luğu bırakacağını ve yerine şirketin COO'su James Quincey'in geleceğini duyurdu. Kent, CEO'luğu bıraktıktan sonra chairman olarak devam etti. Nisan 2019'da chairman'liği bıraktı.

Babası Yahudileri kurtarmış

Babası dönemin New York Başkonsolosu Necdet Kent "Türk Oskar Schindler" olarak bilinmektedir. Sebebi ise II. Dünya Savaşı sırasında, Fransa konsolosu iken kurtardığı 70-80 Türkiye Yahudisidir.