Kemal Kılıçdaroğlu: Bana yönelik tehditler var hiç ama hiç umurumda değil

'Siyasi cinayetler olabilir' çıkışıyla siyaset gündemini bir anda değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de "Bana yönelik tehditler var hiç ama hiç umurumda değil. Feriştahları gelse inandığım yoldan beni geri döndüremezler" ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Son zamanlarda siyasette sertleşme var. Bana yönelik tehditler var hiç ama hiç umurumda değil. Benim en büyük güvencem bu ülkenin saygıdeğer insanlarıdır" dedi. Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamasından satır başları...

- Son zamanlarda siyasette sertleşme var. Bana yönelik tehditler var. Hiç ama hiç umurumda değil. Benim en büyük güvencem, bu ülkenin saygıdeğer insanlarıdır. Çünkü ben hiçbir ayrım yapmadan insanlara hizmet etmek istiyorum.

- Kendi ülkeme hizmet etmek istiyorum ve ülkemin itibarını artırmak istiyorum. Terörle mücadele edilecekse terörle mücadeleyi bu ülkenin saygı değer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar.

- Yabancı askerler gelecek, Türkiye'de terörle mücadele edecek… Bana da diyorlar ki,' Buna evet de'. ‘Evet' dersek, Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz.

- 'Sizin dostlarınız kim?' diye soruyorlar. Bizim dostlarımız esnaflarımız, kasaplarımız, bakkallarımız, kadınlar, gençler, çiftçiler, manavlar, tüm bunlar bizim dostlarımız.

- Bütün bu dostlarıma söylüyorum ki; yarın sandık gelecek, sandığa gideceksiniz. Hep beraber Cumhuriyet'in 2. yüz yılında, Cumhuriyet'imizi gerçek anlamda demokrasi ile taçlandıracağız.

- Gözdağı, ne yaparlarsa yapsınlar. Feriştahları gelse inandığım yoldan beni geri döndüremezler. Çünkü ben bu ülkeye hizmet etmeye ant içmiş bir kişiyim.