BIST 1.522
DOLAR 9,53
EURO 11,14
ALTIN 552,07
HABER /  DÜNYA

İspanya'da 16 yaş altına yönelik şekerli ürün reklamı yasaklanıyor

İspanya'da 16 yaş altına yönelik şekerli ürün reklamı yasaklanıyor

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 16 yaşından küçüklere yönelik şekerli gıda ürünlerinin reklamlarının gelecek yıldan itibaren yasaklanacağını duyurdu.

Abone ol

Tüketim Bakanı Alberto Garzon, düzenlediği basın toplantısında, internette, sinema salonlarında, radyo ve televizyonlarda 16 yaş altı çocuklara yönelik bisküvi, dondurma, şekerli veya bol kalorili içecekler gibi gıda ürünlerinin reklamlarının 2022'den itibaren yasaklanacağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Ulusal Piyasalar ve Rekabet Komisyonu ile gerekli görüşmelerin tamamlandığını ifade eden Garzon, "İspanya'da aşırı kilolu oranı yüzde 23.3, obezite ise yüzde 17.3'tür. 6-9 yaş arası çocuklar için bu verilerdeki toplam yüzde 40'ı aşmaktadır. Bunlar endişe verici rakamlar" dedi.
İspanya'da eylül ayında yayımlanan bir araştırmada, çocuklara yönelik her 10 televizyon reklamından 9'unun sağlıklı beslenme kurallarını ihlal ettiği belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Josef de Souza'dan kötü haber
Josef de Souza'dan kötü haber
Tayvan ordusunu eğittiği ortaya çıkan ABD'ye Çin'den yanıt
Tayvan ordusunu eğittiği ortaya çıkan ABD'ye Çin'den yanıt
Rize'de kamyonete çarpan cezaevi aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
Rize'de kamyonete çarpan cezaevi aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
Yarım gün mesai sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
Yarım gün mesai sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
İETT otobüsü şoförü aldırış etmedi bu haliyle yoluna devam etti
İETT otobüsü şoförü aldırış etmedi bu haliyle yoluna devam etti
İstanbul'a yeni tren müjdesi! Marmaray'a aktarmalı Bahçeşehir-Halkalı hattı
İstanbul'a yeni tren müjdesi! Marmaray'a aktarmalı Bahçeşehir-Halkalı hattı
'Bu Edirne'nin ayıbı, utanıyoruz' deyip isyan etti: Rengi yeşile büründü
'Bu Edirne'nin ayıbı, utanıyoruz' deyip isyan etti: Rengi yeşile büründü
Koronavirüste A30 varyantı korkusu! Aşılar bite etkisiz kalıyor
Koronavirüste A30 varyantı korkusu! Aşılar bite etkisiz kalıyor
Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde vatandaşın Kürdistan çıkışı ortamı gerdi partililer tepki gösterdi
Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde vatandaşın Kürdistan çıkışı ortamı gerdi partililer tepki gösterdi
3 ay havalimanında gizlice yaşadı! Sebebi herkesi şaşırttı
3 ay havalimanında gizlice yaşadı! Sebebi herkesi şaşırttı