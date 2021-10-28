BIST 1.522
DOLAR 9,53
EURO 11,14
ALTIN 551,51
HABER /  DÜNYA

Putin, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını hafifletmek için İsrail'den yardım istedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Putin, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını hafifletmek için İsrail'den yardım istedi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten Rus şirketlerinin Suriye'nin yeniden inşasında yer almasının önünü açmak için ABD'yi Beşşar Esed rejimine yönelik yaptırımların bir kısmını hafifletmeye teşvik etmesini istediği belirtildi.

Abone ol

ABD'nin Axios sitesinin adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın etkisini artırmak ve gelir elde etmek için Rus şirketlerinin Suriye'nin yeniden inşasındaki büyük projeleri almasını istediğini ifade etti.

Putin'in 22 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentinde yaptığı görüşmede İsrail Başbakanı Naftali Bennett'e bazı Rus şirketlerin ABD yaptırımlarından etkilenmek istemedikleri için Suriye'de iş yapmaktan korktuğunu dile getirdiği aktarıldı.

Görüşmede Putin'in Bennett'ten ABD'yi Beşşar Esed rejimine yönelik yaptırımların bir kısmını hafifletmeye teşvik etmesi talebinde bulunduğu kaydedildi.

Rusların halihazırda ABD yaptırımları altında olması nedeniyle İran şirketlerinin büyük projeleri almasının önünü açtığı ve böylece İran'ın Suriye'deki etkisini artırdığını ileri sürdüğüne işaret edildi.

Rusların İsrail'in İran'ın Suriye'deki kontrolünü zayıflatma konusundaki ilgisinin Bennett hükumetini ABD yönetimini yaptırımları hafifletmeye zorlamaya teşvik edeceğini umduğuna dikkati çekildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Su seviyesinin ciddi oranda düştüğü Yeşilırmak'ta siyanobakteri istilası
Su seviyesinin ciddi oranda düştüğü Yeşilırmak'ta siyanobakteri istilası
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye mesaj: F-35 sorunu çözülmezse seçeneklerimiz hazır
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye mesaj: F-35 sorunu çözülmezse seçeneklerimiz hazır
Kocaeli'de bir kişi öldürdüğü sevgilisini taksiyle emniyetin bahçesine götürdü
Kocaeli'de bir kişi öldürdüğü sevgilisini taksiyle emniyetin bahçesine götürdü
İspanya'da 16 yaş altına yönelik şekerli ürün reklamı yasaklanıyor
İspanya'da 16 yaş altına yönelik şekerli ürün reklamı yasaklanıyor
Tayvan ordusunu eğittiği ortaya çıkan ABD'ye Çin'den yanıt
Tayvan ordusunu eğittiği ortaya çıkan ABD'ye Çin'den yanıt
Hulusi Akar Cumhuriyet Bayramı mesajı: Ne pahasına olursa olsun...
Hulusi Akar Cumhuriyet Bayramı mesajı: Ne pahasına olursa olsun...
Rize'de kamyonete çarpan cezaevi aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
Rize'de kamyonete çarpan cezaevi aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
Yarım gün mesai sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
Yarım gün mesai sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
Kemal Kılıçdaroğlu: Bana yönelik tehditler var hiç ama hiç umurumda değil
Kemal Kılıçdaroğlu: Bana yönelik tehditler var hiç ama hiç umurumda değil
İETT otobüsü şoförü aldırış etmedi bu haliyle yoluna devam etti
İETT otobüsü şoförü aldırış etmedi bu haliyle yoluna devam etti