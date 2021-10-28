Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ın 3'üncü dozunda antikor düzeyi 6 kat artıyor

TÜRKİYE'nin yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Turkovac ile Sinovac arasında yapılan 3'ncü doz karşılaştırma deneyi sonucunda 3'ncü doz Turkovac aşısı olan kişilerde antikor düzeyinin 6 kata kadar yükseldiği belirlendi.

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Tüm dünyanın mücadele ettiği yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yerli aşı geliştirmeleri devam ediyor.

Virüse karşı ürettiği antikorların ve virüsü engelleme oranlarının tespit edildiği yerli Turkovac aşısında 3'üncü faz çalışmaları devam ediyor.

Ankara Şehir Hastanesinde iki doz Sinovac aşısı olmuş toplam 7 bin 400 gönüllüye tercihlerine göre üçüncü doz olarak Turkovac veya Sinovac aşısı uygulandı.

Antikor düzeyi 6 kat yükseldi

Turkovac ile Sinovac'ın 3'ncü doz karşılaştırma deneyi tamamlandı ve gönüllülere hangi aşıyı olduklarına yönelik bilgilendirme mesajı gönderildi.

Gönüllü olarak 3'üncü doz Turkovac aşısını olan Haber Global muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'da antikor düzeyinin 6 kata kadar yükseldiği görüldü.