Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye mesaj: F-35 sorunu çözülmezse seçeneklerimiz hazır

ABD ile F-35 ve F-16 sorunları çözülmediği takdirde Türkiye, Rusya'dan Su-35 ve Su-57'nin alınmasını masaya yatıracak. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi

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ABD ile Türkiye arasında polemik haline gelen F-35 krizi devam ediyor. Türkiye'yi parasını ödediği halde Rus S-400 alımından sonra F-35 programında çıkaran ABD'ye geçtiğimiz günlerde F-16 teklifi götürüldü.

F-35 için ödenen paranın yerine 40 adet F-16 uçağı almak isteyen Türkiye'nin talebi de ABD Senatosu tarafından engellenmek istenirken konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi. CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin bu teklifi de reddetmesi halinde alternatif seçeneklerinin bulunduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda farklı lobilerin devrede olduğunu görüyoruz. 11 kongre üyesi var. Kongreden onay önemli. Biz S400'ü neden aldık? ABD, kongreyi bahane edip bize Patriot satmadı, biz de başka kaynaklara yöneldik. Şimdi kongreden böyle bir mektup gelebilir ama burada daha çok ABD yönetiminin tutumu önemli. Yönetim, kongreyi ikna edebilir. Türkiye, hiçbir zaman çaresiz kalmamıştır. Şu an ihtiyacının yüzde 75'ini üretiyor.

"ABD vermezse Su-35 ve Su-57 seçenekleri devreye girer"

Bir ihtiyaç olduğunda başka ülkelere yönelebilir. Alternatiflerimiz var. Biz yolumuza devam ediyoruz. Biz kendi uçağımızı üretene kadar ihtiyaçlarımızı başka kaynaklardan alırız. ABD bu sorunları çözmek istemezse ya da kongre bunu engellerse Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçenekler devreye girer. Türkiye'ye yönelik çifte standartlar NATO'yu zayıflatır."