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Kocaeli'de bir kişi öldürdüğü sevgilisini taksiyle emniyetin bahçesine götürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de bir kişi öldürdüğü sevgilisini taksiyle emniyetin bahçesine götürdü

KOCAELİ'de sevgilisi tarafından öldürülüp ticari taksi içerisinde Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen kadının cesedi otopsi yapılmak üzere morga gönderildi. Tartışmanın adının ayrılmak istemesi üzerine çıktığı iddia edildi.

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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda; Ali Akbaba isimli bir şahıs, taksiye binerek sevgilisi Seyhan Gözer'i ormanlık alana götürdü. Saraylı mevkiinde kadını öldüren şahıs, geldiği taksiciyi tehdit ederek cesedi taksinin arka tarafına koydu.

Emniyete gitmesini istedi

Zanlı, tehdit ettiği taksi sürücüsünden Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitmesini istedi. İçinde ceset bulunan taksi ile emniyete gelen şahıs, kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Emniyet bahçesindeki taksinin içinde cesedi gören ekipler hemen harekete geçti.

İncelemeler devam ediyor

Emniyetin bahçesine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seyhan Gözer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre takside inceleme yaptı. Yaklaşık iki saat süren incelemenin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

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