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Ankara'daki barajlarda aktif doluluk oranı yüzde 10'un altına indi

Ankara'daki barajlarda aktif doluluk oranı yüzde 10'un altına indi

Ankara'daki barajlarda geçen yıl 27 Ekim'de yüzde 13,22 olan aktif kullanılabilir su oranı, bu senenin aynı gününde yüzde 9,19'a geriledi.

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) verilerine göre, kente su sağlayan 1 milyar 584 milyon 13 bin metreküp hacimli barajlardaki aktif doluluk oranı, 27 Ekim 2020'de 209 milyon 478 bin metreküple yüzde 13,22 iken, bu yılın aynı gününde 145 milyon 598 bin metreküpe gerileyerek yüzde 9,19 ölçüldü.

BARAJLARDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ
Ankara'da geçen yıl 27 Ekim'de 400 milyon 895 bin metreküple yüzde 25,30 ölçülen barajlardaki genel doluluk oranı ise 337 milyon 15 bin metreküple yüzde 21,27'ye düştü.

Verileri değerlendiren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, dünyayı etkisi altına alan küresel kuraklığın, Ankara'yı besleyen barajları da etkilediğini söyledi.

"GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE DÜŞÜŞ VAR, LÜTFEN DİKKATLİ OLALIM"
Öztürk, "Başkent'in çevresinde bulunan ve kente içme suyu sağlayan barajların aktif doluluk oranlarında gözle görülür şekilde düşüş yaşanıyor. Bu nedenle bir kez daha 'Suyumuzu tasarruflu kullanalım.' çağrımı yineliyorum. Suyun her damlası çok kıymetli, onun için de lütfen suyumuzu tüketirken her zamankinden daha özenli olalım. Vatandaşlarımızın bu uyarılarımızı dikkate almalarını özellikle rica ediyorum." diye konuştu.

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