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Suriye'nin kuzeyine Rus savaş uçakları konuşlandırıldığı iddia edildi

Suriye'nin kuzeyine Rus savaş uçakları konuşlandırıldığı iddia edildi

TÜRKİYE'nin Suriye'ye yönelik askeri harekat sinyalinin ardından güney sınırlarında sıcak bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ilk kez bir Rus uçağının Suriye'nin kuzeyine konuşlandırıldığı görüldü.

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RUSYA'ya ait savaş uçaklarının ilk kez Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgelere konuşlandığı iddia edildi.

Sosyal medyada aktivistler tarafından paylaşılan bir fotoğrafta Mardin Nusaybin'in karşısında yer alan Kamışlı'da Rus savaş uçağı Su-35'in iniş yaptığı görülüyor.

Rus haber ajansı RT'de yer alan habere göre; ilk kez Rusya'ya ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyine konuşlandırılmış oldu.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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