ABD'nin Florida eyaleti Başkan Joe Biden'e dava açtı

ABD'nin Florida eyaletinin valisi Ron DeSantis, Florida eyaletinin ABD Başkanı Joe Biden yönetimine karşı devlet ile sözleşmeli şirketlerdeki tüm çalışanlar için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını zorunlu kılan federal emri nedeniyle dava açtığını duyurdu.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de genelinde federal çalışanların Kovid-19'a karşı aşılanmasını zorunlu hale getirmişti. Karar ülke genelinde birçok federal çalışanın tepkisini toplarken ABD'nin Florida eyaletinin valisi Ron DeSantis'den zorunlu Kovid-19 aşılama kararına yönelik Biden yönetimine dava açıklaması geldi. DeSantis, yaptığı basın açıklamasında Florida eyaletinin Başkan Biden yönetimine devlet ile sözleşmeli şirketlerdeki tüm çalışanlar için Kovid-19 aşılarını zorunlu kılan federal emri nedeniyle dava açtığını kaydetti.

Hükumetin bu kararı alarak işleri yoluna koymaya çalışmasının doğru olmadığının altını çizen DeSantis, "Bugün davaya gideceğiz. Florida eyaleti Kovid-19 aşılarını zorunlu kılan federal emrine karşı Biden yönetimine başka bir dava daha açtı" ifadelerini kullandı. Florida'nın Tampa kentinde dava açıldığını ve eyalet hükümetinin süreci durdurmak için ihtiyati tedbiri istediğini belirten DeSantis, "Bu iş böyle yapılmamalı. Bunu yapmaya yetkilerinin olduğunu düşünmüyoruz. Dava, Tampa'da açılmış olup ihtiyati tedbir talep edeceğiz. Bu karar federal yasa ve ABD anayasası uyarınca mevcut yönetimin yetkisini aşıyor" dedi.

"Bu federal hükümetin rolü değil"

Dava açıklamasına ilişkin Florida Eyaleti Başsavcısı Ashley Moody, yaptığı açıklamada Kovid-19'a karşı aşılamaları zorunlu kılmanın federal hükumetin görevi olmadığını ve hükümetin bunu yapmaya 'kesinlikle hiçbir hakkı olmadığını' kaydetti. Aşı kararının federal hükumetin federal çalışanların kişisel özerkliğine tam ve kaba bir erişimi olduğunu belirten Moody, "ABD nüfusunun çoğunluğundan aşılanmalarını talep etmek konusunda kesinlikle hiçbir yetkileri yok" ifadelerini kullandı.