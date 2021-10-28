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Beyaz Saray'dan Joe Biden-Erdoğan görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray'dan Joe Biden-Erdoğan görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın Glasgow’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin beklendiğini ancak henüz doğrulanmadığını belirtti.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacak olan G-20 ve İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılacak iklim zirvesine gitmek üzere yola çıktıktan sonra Başkanlık uçağı Air Force One’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sullivan, “Biden’ın Erdoğan’la görüşmeyi bekliyoruz ama henüz doğrulanmadı” dedi.

ABD'DEN F-16 AÇIKLAMASI

Sullivan, Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine yaklaşımlarının ne olduğuna ilişkin ise "Bildiğiniz üzere Türkiye artık F-35 programında değil. F-16 programına gelince, ülkelerin nasıl savaş uçakları alacağına ilişkin uzun yıllardır uygulanan bir süreç var. Türkiye şimdi bu süreçte ve bu süreç devam edecek. Şu anda bu konuda söyleyecek başka bir şeyim yok." değerlendirmesinde bulundu.

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