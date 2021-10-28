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Türkiye 28 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 28 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 354 bin 580 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 116 milyon 23 bin 796'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Ekim 2021 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 27 bin 651 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "25 bin 528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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