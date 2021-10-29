BIST 1.522
DOLAR 9,53
EURO 11,14
ALTIN 550,73
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

DEAŞ iddiasıyla 6 kişi ile 7 şirketin mallarına el kondu! Resmi Gazetede'de yayılandı

DEAŞ iddiasıyla 6 kişi ile 7 şirketin mallarına el kondu! Resmi Gazetede'de yayılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 6 kişi ile 7 kuruluşun mal varlıkları, terör örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle donduruldu. Karar resmi gazetede yayınlandı...

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Bazı kişi ve kuruluşların tasarrufunda bulunan Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar'a göre, malvarlıkları dondurulan isimler arasında geçtiğimiz Nisan ayında ABD tarafından 'IŞİD'e finansman sağladıkları' gerekçesiyle malvarlıkları dondurulan Ahmet Bayultan ve İsmail Bayultan da var. 

DEAŞ'a destek verdikleri iddiasıyla malvarlıkları dondurulan kişi ve şirketler şöyle: Ahmet Bayaltun, İsmail Bayaltun, Faruq Hamud, Adnan Muhammad Amin Al-Rawi, Taleb Ahmad, Ammar Yasar Lutfi Sahloul isimli kişelerin ve Alsultan Kuyumculuk, Tawasul Tekstil, Aslan SK Medikal Sanayii, Alharm Gıda Tekstil, El Haldi Kuyumculuk, Alhobo Kuyumculuk, Firstone İnternational...

1 yıl içeresinde dava açılmazsa serbest bırakılacak

Bu isim ve şirketlere ait mal varlıkları 6415 sayılı Terörizm Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6'ncı maddesi gereğince donduruldu. Kararda, mal varlıklarının dondurulmasını talep eden devletin bir yıl içinde soruşturma başlatmaması halinde kararın yürürlükten kaldırılabileceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin Florida eyaleti Başkan Joe Biden'e dava açtı
ABD'nin Florida eyaleti Başkan Joe Biden'e dava açtı
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Beyaz Saray'dan Joe Biden-Erdoğan görüşmesi açıklaması
Beyaz Saray'dan Joe Biden-Erdoğan görüşmesi açıklaması
Facebook’un yeni adı ve logosu belli oldu!
Facebook’un yeni adı ve logosu belli oldu!
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden karantina süresi açıklaması
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden karantina süresi açıklaması
Türkiye 28 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 28 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Suriye'nin kuzeyine Rus savaş uçakları konuşlandırıldığı iddia edildi
Suriye'nin kuzeyine Rus savaş uçakları konuşlandırıldığı iddia edildi
TFF'den tam kapasite seyirci açıklaması!
TFF'den tam kapasite seyirci açıklaması!
AK Parti MYK sona erdi! Çelik'ten CHP'ye mesaj var
AK Parti MYK sona erdi! Çelik'ten CHP'ye mesaj var
İngiltere'de gelecek yıllarda milyonlarca insanın yaşam koşulları kötüleşecek
İngiltere'de gelecek yıllarda milyonlarca insanın yaşam koşulları kötüleşecek