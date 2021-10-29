Kılıçdaroğlu'nun kara kış fonu boş çıktı! O sorusuyu yanıtsız bıraktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Kara Kış Fonu’ toplantısının ayrıntıları ortaya çıktı. Sektör temsilcileri, "Ortada iddia ettiği gibi 'Kara Kış Fonu'na ilişkin bir çalışmaları yok, sadece goygoy yaptı" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün elektrik, doğal gaz, kömür ve akaryakıt sektörünü temsil eden oda ve dernek yöneticileri ile internet ortamında bir araya geldi.

"Siz iktidarın yapamadığı neyi yapabileceksiniz?"

Sabah gazetesine bilgi veren sektör temsilcilerinin "Siz iktidarın yapamadığı neyi yapabileceksiniz?" sorusunu ise Kılıçdaroğlu'nun yanıtsız bıraktığı öğrenildi.

Toplantıda sektör temsilcilerinin devletin vergiden feragat ederek 34 milyar liranın vatandaşın cebinde kalmasını sağladığını, dünyada KDV harici akaryakıttan vergi almayan tek ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattıkları öğrenildi.

Sektör temsilcileri, "Ortada iddia ettiği gibi 'Kara Kış Fonu'na ilişkin bir çalışmaları yok, sadece goygoy yaptı" dediler.

Kara kış fonu önerisi

Kılıçdaroğlu kara kış fonu ile ilgili şunları söylemişti:

“Bir, her şeyden önce kara kış fonunu kurarak vatandaşlarımıza kış ayları için destek ver.

İki, elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır. Sana söylüyorum, sadece TRT fonunun kaldırılması bile tek başına yüzde 20 oranında bir indirimin sağlanmasına neden olacak. O nedenle derhal kaldır.

Üç, aynı şekilde doğal gaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV'yi hemen kaldır.

Dört, elektrik ve ısınmada düşük gelirliler lehine kademeli tarifeli sisteme geç. Yani sosyal tarife uygulamasını başlat. Bu vatandaşlar daha ağrı bir fatura ödemesinler.