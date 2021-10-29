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Kocaeli'de öldürdüğü sevgilisinin cesediyle emniyete gitmişti! Bakın neden öldürmüş

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de öldürdüğü sevgilisinin cesediyle emniyete gitmişti! Bakın neden öldürmüş

KOCAELİ'de sevgilisini öldürüp cesedini ticari taksi içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getiren şüpheli adliyeye sevk edilirken, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusunu, “Namus için" diyerek yanıtladı.

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Olay, Gölcük ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Akbaba isimli bir şahıs, taksiye binerek sevgilisi Seyhan Gözer'i işe bırakmak istedi. Araçta bir süre sohbet eden çift arasında bir anda tartışma yaşandı. Gözer'in araçtan inmek istemesi üzerine tokat atarak onu engelleyen Ali Akbaba, silahı çekerek sevgilisi Seyhan Gözer’i başından vurdu.

Şoförü de tehdit ederek emniyete götürmesini isteyen Akbaba, şoförün hastaneye gitmesine de engel oldu. İçinde ceset bulunan taksi ile Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen şahıs, kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Emniyet bahçesindeki taksinin içinde cesedi gören ekipler hemen harekete geçti. İlk olarak bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.


"Namus için, bu bir namus meselesi"
Emniyetin bahçesine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seyhan Gözer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, taksi şoförü ve Ali Akbaba gözaltına alındı. Taksi şoförü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli Ali Akbaba da emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna ise, "Namus için, bu bir namus meselesi" diyerek cevap verdi.

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