BIST 1.522
DOLAR 9,53
EURO 11,14
ALTIN 550,73
HABER /  POLİTİKA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Çevre Bakanlığı'nın ismi değişti! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu

Çevre Bakanlığı'nın ismi değişti! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişti.

Abone ol

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" şeklinde değiştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlandı.

Ayrıca Bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu.

Bakanlık, Kararname ile görevlerine ek olarak toprağın korunması, tabii kaynakların geliştirilmesi ve iklim değişikliği ile mücadele amacıyla çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza ıslahı plan ve projelerini yapacak, yaptıracak, bu plan ve projeleri uygulayacak.

Çölleşme ve erozyonla mücadele amacıyla su havzalarının geliştirilmesine yönelik ulusal ve bölgesel düzeyde planlama ile politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar da Bakanlığın görevleri arasında yer alacak.

Bakanlık ayrıca, çölleşme, erozyon ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ağaçlandırma ve ormanla ilgili görevleri yürüten kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli hallerde orman sınırları dışında özel ağaçlandırma dahil her tür çalışmayı yapacak/yaptıracak, bu maksatla dış mekanlarda kullanılan ağaç veya bitki türlerinin üretimine yönelik fidanlık kuracak/kurduracak ve bu amaçlar doğrultusunda yatırım yapacak olan gerçek veya tüzel kişileri destekleyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Yine bakan toto başladı! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün görevden alınacağı iddia edildi
Yine bakan toto başladı! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün görevden alınacağı iddia edildi
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Cemevleriyle ilgili yeni düzenleme geliyor! Cemelerinde görevli dedelere maaş bağlanacak
Cemevleriyle ilgili yeni düzenleme geliyor! Cemelerinde görevli dedelere maaş bağlanacak
ABD'nin Florida eyaleti Başkan Joe Biden'e dava açtı
ABD'nin Florida eyaleti Başkan Joe Biden'e dava açtı
Beyaz Saray'dan Joe Biden-Erdoğan görüşmesi açıklaması
Beyaz Saray'dan Joe Biden-Erdoğan görüşmesi açıklaması
Facebook’un yeni adı ve logosu belli oldu!
Facebook’un yeni adı ve logosu belli oldu!
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden karantina süresi açıklaması
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden karantina süresi açıklaması
Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
Türkiye 28 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 28 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Suriye'nin kuzeyine Rus savaş uçakları konuşlandırıldığı iddia edildi
Suriye'nin kuzeyine Rus savaş uçakları konuşlandırıldığı iddia edildi