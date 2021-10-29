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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya ve Birleşik Krallık'a gidiyor! Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya ve Birleşik Krallık'a gidiyor! Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ve Birleşik Krallık'a ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Erdoğan, 29-31 Ekim'de İtalya Cumhuriyeti'ne, 1-2 Kasım'da Birleşik Krallık'a ziyarette bulunacağı için bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.

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