Bu kadınlar günlük 600 lira kazanıyor! Ağaç tepelerinde çalışıyorlar

Bu yıl ilk kez kadınlar da bu işi yapmaya başladı. Kırsal Cumayanı Mahallesi'nde bu yıla kadar erkek çırpıcıların düşürdüğü dikenli kestaneleri eldivenle toplayarak yevmiye alan kadınlar, bu yıl ağaçlarına sırıkla tırmanmayı öğrendi.